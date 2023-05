KNVB-baas Marianne van Leeuwen wil digitale meldplicht: ‘Als stadionverboden niet goed gehandhaafd kunnen worden, schiet het niet op’

Marianne van Leeuwen Beeld MAURICE VAN STEEN/anp

Een goedgevulde vergaderzaal op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Minister Yesilgöz-Zegerius, die het woensdagavond op tv bij Jinek ‘sterk’ noemde dat de KNVB en de clubs zeggen: dit is onze grens. Plus een concrete toezegging vanuit het kabinet om werk te maken van een digitale meldplicht bij stadionverboden. Ja, KNVB-directeur Marianne van Leeuwen is ‘optimistisch’ na het overleg dat ze voerde in Den Haag.

Wie waren bij elkaar en met welke insteek?

“Twee ministers en de regiegroep voetbal en veiligheid, die bestaat uit het OM, de politie, de burgemeesters, het ministerie van Justitie en de KNVB. Ook Supporterscollectief Nederland was aanwezig. We hebben allemaal hetzelfde doel: iedereen die van voetbal houdt, moet zonder zorgen en restricties naar het stadion kunnen. En het voetbal moet in de toekomst weer toegankelijk, gastvrij en veilig zijn. We hebben nog eens vastgesteld wie binnen de regiegroep welke verantwoordelijkheid heeft op weg naar dat doel. Want elke partij aan tafel draagt een ander stukje van de verantwoordelijkheid.”

U merkt dat de politiek ziet dat het de KNVB en de clubs menens is?

“Zeker. De afgelopen weken hebben wij op óns terrein een stap naar voren gezet. We hebben verantwoordelijkheid genomen voor het beschermen van spelers, trainers, officials, cameramensen. Zeg maar iedereen die zijn werk doet op het veld. Die urgentie zien en voelen de andere partijen ook.”

Wat is er concreet besloten?

“Concreet is dat er afspraken komen voordat het nieuwe seizoen begint. In de komende weken gaat het ministerie een aantal elementen bestuderen uit het zogenoemde ‘Engelse model’. Er wordt met name ingezoomd op twee zaken: de meldplicht voor mensen met een stadionverbod, de KNVB wil in Nederland graag een digitale meldplicht, en net als in Engeland meer zaken behandelen in het strafrecht, zodat daders nog strenger worden gestraft. Dat laatste betekent meer werk voor het OM en de politie. Over uiterlijk zeven weken komen we weer bij elkaar. Dan moet een en ander concreet vorm krijgen.”

Kan zo’n digitale meldplicht een gamechanger zijn?

“Het zou echt enorm helpen. Nu moeten de clubs zelf aan de poort controleren of iemand een stadionverbod heeft. Dat is soms lastig als duizenden mensen tegelijk binnenkomen. Een digitale meldplicht helpt daders buiten het stadion te houden en maakt het handhaven dus eenvoudiger. Clubs hebben al veel geïnvesteerd in hun veiligheidsorganisaties. Maar de KNVB en de clubs kunnen dan wel stadionverboden uitschrijven, als die niet goed gehandhaafd kunnen worden, schiet het niet op.”

Een cynicus zal zeggen: er wordt al jaren over gepraat, wat is er nu anders?

“Vergeet niet: er is al een boel anders geworden in de aanpak. Er zijn nu betere camerasystemen. Dadergerichte aanpak leidt al tot veel aanhoudingen. Dan gaat het niet alleen over de afgelopen weken, maar over de hele periode sinds corona. De pakkans is enorm omhooggegaan. Ik proef enorme energie en zin om uit te zoeken hoe dat snel kan, zo’n digitale meldplicht. Maar: laat mij niet iets gaan beloven voor andere partijen.”

Wanneer maakt u de balans op van uw eigen strengere regels?

“Het stappenplan is: eerst dit seizoen afmaken, inclusief de play-offs, daarna gaat het competitiebestuur evalueren. Dat bestaat uit de directeuren van de Eredivisie CV, de Keuken Kampioen Divisie en mijzelf namens de KNVB. En ook clubs, supporters en de regiegroep voetbal en veiligheid schuiven aan. Daar komen vast wel een paar aanpassingen uit voort die je zou kúnnen doen in een volgend seizoen, maar ik ga nergens op vooruitlopen. Het belangrijkste op korte termijn is de ingezette lijn vasthouden. Die wordt breed gedragen. En heeft snel effect gehad, gelet op de veiligheid op het veld.”

De geluiden erover variëren. Ruud van Nistelrooij zei: ‘Prima deze lijn. Oké, de goeden lijden nu onder de kwaden, maar dat moet helaas maar even op weg naar een nieuw evenwicht.’ Het supporterscollectief zegt: ‘Niet elk biertje dat wordt gegooid is hetzelfde.’ En Dusan Tadic riep: ‘Je laat toch niet een stadion leegstromen door gasten de aandacht te geven die daarop uit zijn.’ Geeft het weer waar u zelf ook mee worstelt?

“Kijk, niemand vindt het leuk om deze maatregelen te treffen. Ik ook niet. Tuurlijk is het heftig als je verdrietige supporters ziet. Er zitten voor clubs ook kosten aan een gestaakte wedstrijd waar je niet op zit te wachten. Maar wat vooropstaat: het móét een keer afgelopen zijn met het bekogelen van mensen die op het veld hun werk aan het doen zijn. Dát is de insteek geweest van verscherpte maatregelen.”

Er worden ook wedstrijden stilgelegd omdat een vol supportersvak juicht bij een goal en één bekertje op het veld belandt. Is dat ook al een aanval op de veiligheid van spelers?

“Na één beker volgen al snel meer bekers en andere rommel. En dat is weer onveilig. Maar in de evaluatie komt alles aan bod. Je ziet ook spelers die niet altijd blij zijn dat ze terug moeten naar de kleedkamer en weer afkoelen. En dat supporters die zin hadden in een wedstrijd een kwartier moeten wachten tot hij weer doorgaat. Maar tegelijkertijd: er is véél te lang weggekeken en clubs zijn zo stoer om nu te zeggen: we willen het anders.”

Kan het komen tot een alchoholverbod in stadions?

“Dat is niet aan de orde. Dat staat niet op de agenda.”

Wat ook speelt zijn homofobe spreekkoren in stadions. Xavi Simons wordt elke wedstrijd uitgescholden. Hoe zit het met de aanpak daarvan?

“We zijn met clubs in gesprek over spreekkoren waarin specifiek het woord homo als scheldwoord wordt gebruikt. Het staat ook uitdrukkelijk op de agenda voor de algemene vergadering van eind juni. Het zou me niet verbazen als we samen komen tot een afspraak over hoe daar komend seizoen mee om te gaan. Zoals we bij racistische spreekkoren al langer een aanpak hebben. Maar ook hier kan ik niet op vooruitlopen.”

Moet het bij de evaluatie ook gaan over het gedrag van spelers?

“Ja. Spelers zijn de helden voor de jeugd. Hun gedrag wordt gekopieerd. Ik merk dat aan de vele brieven die ik krijg van ouders die zeggen: ‘Mijn jongen van tien doet zijn helden na in gedrag dat ik als ouder eigenlijk niet wil zien. Doen jullie daar als ‘voetbal’ ook eens wat aan’.”

Tot slot: er komen nu play-offs aan met wedstrijden kort op elkaar. Het gaat ook direct om promoveren/degraderen. Criminelen kunnen zich vrij voelen om wedstrijden gestaakt te krijgen. Dat moeten ‘we’ maar incalculeren?

“We doen met z’n allen zo veel mogelijk om te zorgen dat het goed gaat. Ik heb al heel veel ‘als-dan’-scenario’s gehoord, maar wij doen daar niet aan mee. We hebben deze lijn en handhaven die. We gaan ervan uit dat we genoeg leuke wedstrijden gaan zien. En als er dan toch één gestaakt moet worden, wordt ie hoogstwaarschijnlijk de volgende dag ingehaald. Dat is dan wat het is.”