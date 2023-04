Knokkende Nageeye: ‘Tweede snelste tijd, maar een van mijn sterkste wedstrijden ooit’

Winnaar Bashir Abdi (L) omhelst Abdi Nageeye na de finish van de marathon van Rotterdam op 16 april 2023. Beeld SEM VAN DER WAL/ANP

Toen Abdi Nageeye een paar uur voor de start de gordijnen van zijn hotelkamer op de Kop van Zuid open schoof, kon hij wel janken. Spettertjes op de ruiten. Een kil, grijs Rotterdam, de iconische Erasmusbrug amper te ontwaren in de ochtendmist. Geteisterd door aanhoudende keelklachten en nekpijn zakte de moed hem plots in de schoenen. “Ik dacht: I’m done. Het is gebeurd voor me…”

Maanden leefde hij in Ethiopië als een monnik toe naar de marathon die hij een jaar eerder won. Op koers voor een nieuw grensverleggend avontuur kwam er half maart een kink in de kabel, nota bene toen een cameraploeg van de NOS op bezoek was. Een virus maakte hem gek.

Wellicht meegenomen door het bezoek (‘iedereen in Nederland was toen ziek’), wellicht opgelopen door een koude baantraining en snel daarna een niet zo gezonde duurloop van 35 kilometer door de uitlaatgassen van vrachtverkeer. Het vermogen zat nog wel in zijn lijf, voelde hij. Maar ging hij écht diep bij slecht weer, dan begon hij meer en meer te proesten en vechten tegen het slijm.

Gemberthee en honing

Als een soort kruidenmannetje probeerde hij zich te wapenen tegen die malheur. “Gemberthee. Kamillethee. Tijm. Oregano. Knoflook en citroen. Honing. Wat ik allemaal niet geprobeerd heb, joh. Ontelbaar veel zalfjes gesmeerd, het begon soms gewoon te branden. En eindeloos YouTubefilmpjes kijken, hè. Wat ik moest drinken. Waar ik moest drukken met mijn vingers, op mijn handen, m’n hoofd. Echt, ik werd helemaal gek.”

Want helpen, dat deed het allemaal niet. Zijn laatste baantraining op 6 april was er een in de regen en mist. “En toen zat alles compleet dicht, zo rond m’n keel. Dus toen ik hier wakker werd en naar buiten keek, was het van ‘nee, nee, nee…”

Met een mutsje, handschoenen en mouwstukken pepte Nageeye zichzelf op, wandelend naar de andere kant van de Erasmusbrug, waar Lee Towers de lopers al met zijn gouden microfoon probeerde op te warmen. Tot ver voorbij de halve afstand kon hij ook gewoon mee voorop, ook omdat vanwege de lastige, kille omstandigheden niet extreem snel werd geopend. Maar één niet geregisseerde versnelling van de Keniaanse ontdekking Timothy Kiplagat net voorbij het Blaakse Bos en Nageeye wapperde er veel te vroeg af.

Zevende plaats

Vriend en trainingsmaat Bashir Abdi, met wie Nageeye weer maanden trainde, probeerde nog het tempo te drukken, meermaals zoekend naar zijn Hollandse vriend. Nageeye: “Ik zag ’m één keer helemaal z’n nek omdraaien. Dacht alleen maar: niet doen, jongen. Niet doen. Maar hij zal wel snel hebben gezien dat het niet goed zat.”

Een paar meter werden er immers 10, 20, 30. “En dan loop je opeens op de zevende plaats… En tja, dan moet je dus maar de motivatie blijven houden, terwijl iedereen langs de kant denkt: het is gebeurd met hem.”

Bij het opnieuw afspelen van die 42 kilometer lange film kon hij er in de raadszaal van het Rotterdamse Stadhuis wel om lachen, want een werkmarathon is ook een waardevolle les. Liep de 32-jarige Nageeye twaalf maanden eerder nog voorop als prooi rond, nu kon hij lopend op routine en verstand gaan jagen tot de meet. “Op mannen met een persoonlijk record van rond de 2.08, waarvan ik dacht: ik zie jou straks bij de 40 kilometer wel weer. Vanaf 38 kilometer, waar iedereen kapot gaat, dáár begint de marathon pas, weet ik na zestien marathons natuurlijk wel.”

Grote instorting afgewend

Vier Ethiopiërs raapte Nageeye nog op, het bewijs dat hij een grote ineenstorting vakkundig af wist te wenden. De laatste, Dawit Wolde, greep hij met de Coolsingel in zicht. “Drinken lukte me in de laatste kilometers niet meer. Maar ik zei ’s morgens al tegen mezelf: dit wordt een moeilijke dag, als ik straks onder de douche maar kan zeggen dat ik alles gegeven heb.”

En dat kon Nageeye, die uit een kansloze positie nog het podium bereikte, achter Kiplagat en Bashir, die er in 2.03,47 net niet in slaagde nog eens zijn Europees record aan te scherpen, foeterend op de ‘niet zo ideale omstandigheden’. “Petje af hoor, voor Bashir. Maar ik denk dat ik zelf ook een van m’n sterkste wedstrijden ooit heb gelopen, zeker als je weet hoe mijn voorbereiding eruit heeft gezien. Het was echt: podium halen en dan petje af voor mezelf. Daar ben ik heel blij mee.”

Gekwalificeerd voor de Spelen

In het stadhuis bestelde Nageeye met een handdoek om zijn nek nog maar eens twee thee, toen de Belgische winnaar wat mooie woorden aan hem richtte. “In de voorbereiding hebben we wel heel veel aan elkaar gehad. Jammer dat Abdi moest lossen. Maar met al zijn ongemakken heeft hij toch héél sterk gelopen,” vond Bashir. “Zijn tweede snelste tijd ooit, derde in Rotterdam. Prachtig.”

Daar bleek Nageeye het zelf ook wel mee eens. “Vooraf had ik dat niet gedacht, bij een derde plaats. Maar soms moet je er ook maar gewoon tevreden mee zijn,” besloot de Nederlands kampioen, meteen gekwalificeerd voor de Spelen. Later dit jaar wacht eerst nog het WK in Boedapest. “Maar eerst maar eens beter worden en snel naar mijn kids (in Somalië, red.). Het Suikerfeest wacht.”