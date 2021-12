Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen it de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

3 december: een 8 voor Justin Kluivert

Het is niet zo dat je intens geboeid naar Galtiervoetbal zit te kijken. Meestal schept het Galtiervoetbal, dat was ook bij Lille het geval, een paar kansen per wedstrijd, terwijl achterin en op het middenveld de stijl kan worden omschreven als compact. Met Dante en Todibo staat er een centraal duo dat in soliditeit vergeleken kan worden met Fonte-Botman bij Lille. Voorin hebben ze Kasper Dolberg, die tegen PSG een paar keer gevaarlijk werd. Eerst door een snel en hard schot op Donnarumma, later met een kopbal vanaf 2 meter op de paal. Deze aanval begon met een door Kluivert op de middenlijn ingepikte bal, die daarna een onstuitbare solo inzette om hem struikelend te besluiten met een geslaagde pass naar de rechtervleugel. Dolberg had die voorzet erin mogen koppen. Kluivert voetbalde opvallend volwassen, veel beter dan zijn vervanger Stengs.

2 december: een 8 voor Amadou Haidara

Rangnick wordt interim-manager bij Manchester United. Zolang Ferguson met zijn lichaamstaal de ereloge in Manchester beheerst, wordt dat niks. Een van de eerste door Rangnick genoemde transferwensen betekent slecht nieuws voor Van de Beek. Rangnick stond een tijd aan het hoofd van de sporttak van Red Bull, als ‘Global Sports Director’ en hij trainde Leipzig gedurende twee periodes. Misschien was hij wel betrokken bij de aankoop door Leipzig bij Salzburg van Amadou Haidara, een toen 20-jarige Malinees over wie ik in mei 2018 een stukje schreef na de wedstrijd Salzburg-Marseille (2-1). Haidara maakte het eerste doelpunt. Hij was sterk, technisch erg goed en hij heerste over het middenveld. Van de Beek kan dus aan het rijtje concurrenten bestaande uit Fred, Matic, Pogba, Mata, Fernandes en McTominay, de naam Haidara toevoegen. Als het tegenzit. Mee zit het Donny tot nu toe niet.

1 december: een 9 voor Luis Suárez

Je kunt er grappen over maken, totdat je denkt, kijkend naar de uitreiking van de Ballon d’Or: ‘Hé, ik ken die gast.’ Omdat ik een probleem heb met het herkennen van bekende mensen, kwam ik er op Google achter dat ik naar de presentator Didier Drogba zat te kijken. Naast hem stond Sandy Heribert, die ik uiteraard ook moest opzoeken. Goed duo was het. Pas toen Luis Suárez het podium betrad om de trofee uit te reiken aan zijn buddy, snapte ik waarom hij tussen de dertig genomineerden stond. Zo vond niemand het raar dat hij in de zaal zat. Suárez stal de show, wat naast Messi op een podium niet zo moeilijk is. Messi’s gezicht brak slechts open bij het zien van zijn kinderen. De bedrogen wereld vroeg zich af: waar waren de kinderen en de familie van Lewandowski?

30 november: een 9 voor Karim Benzema

Lewandowski dus niet. Maar wie stonden er op de shortlist? Luis Suárez, Pedri, Mason Mount en Mahrez. Niet Paul Pogba, Bernardo Silva en Kimmich. Pogba was de beste speler van het EK deze zomer en hij won de Nations League met Frankrijk. Hem niet op de lijst te zien en de zwoeger Mount wel, deed pijn aan mijn ogen. Mahrez heb ik altijd een prachtige voetballer gevonden. Hem op de lijst te zien staan en Bernardo Silva niet, is vreemd, op zijn minst. Wie maakt die shortlist? France Football zelf? Vermoedelijk wel, met een wijn drinkend clubje in de Sélect of La Rotonde, stel ik me voor. Na een tijdje slaat de vergeetachtigheid toe, met Kimmich als slachtoffer. Benzema vierde. Hij heeft foute vrienden, zeggen ze. Maar als we profvoetballers gaan afrekenen op hun foute vrienden, is er geen profvoetbal.

29 november: een 8 voor Lisandro Martínez

Het was jammer dat Burnley tegen de Spurs werd afgelast. Zo kon Conte Bergwijn niet opnieuw negentig minuten op de bank houden, wat de verhuur aan Ajax zou hebben bespoedigd. Dat Ajax Steven Bergwijn goed kan gebruiken, bleek gisteren tegen Sparta weer. Martínez, Álvarez en Timber speelden goed en deden tenminste hun best. De plekken waar Bergwijn tot zijn recht zou komen, waren matig tot slecht bezet: spits, tien en rechtsbuiten. Een voordeel is dat elke reservebeurt, en op de bank zou hij hebben gezeten langs het besneeuwde veld, hem minder waard maakt. Het ego van een trainer als Conte is veel te groot om rekening te houden met de marktwaarde van een speler. Daarom is het voor Overmars een voordelige optie om Bergwijn eerst te huren en hem dan te kopen. Voor een relatief prikkie. Goed bezig, Conte.

27 november: een 9 voor Cyriel Dessers

Eerst dacht ik dat het een blessure aan de hamstring van Linssen was, waardoor hij moest uitvallen. Ooit vond hij een eigen hamstringtherapie: slapen met mosterd op de benen gesmeerd. Sinds ik hamstringklachten heb, ben ik erdoor geobsedeerd. Toen Bergwijn die sprint van vijftig meter trok aan het eind van de wedstrijd tegen Noorwegen, bad ik alleen maar: ‘Laat het er niet inschieten, laat het er niet inschieten.’ Het schoot er niet in. Stevie gaf de bal aan Memphis, die scoorde. Arjen Robben moet verbijsterd hebben toegekeken vanaf de bank. Later bleek Linssen duizelig te zijn geweest, er was geen sprake van spierklachten. Voor Feyenoord kwam de plotselinge inzinking als geroepen: Dessers liep het veld op. Nu Feyenoorders al na een kwartier omvallen, begint het invallen van Dessers steeds meer op een basisplaats te lijken. Omdat ze in Rotterdam van mening zijn dat hij alleen komend van de bank gedijt, zullen ze spelers moeten opstellen die zich opofferen – denk aan de muurligger – om al na een minuut of vier het wisselgebaar te maken. Het kan geen probleem zijn nu elftallen vijf keer een reserve mogen inbrengen. Zo is een nieuw specialisme geboren: de wisselspeler met een basisplaats. Dessers, geheel vrij in het hoofd, hij kwam immers van de bank, nam een bal aan met rechts, draaide zich om zijn as en schoot met links in de hoek. Een doelpunt zoals alleen Benzema ze kon maken, tot voor kort. Omdat Feyenoord een keeper had gescout die niet kan keepen, moest de ploeg harder werken dan ooit. Deze man, hij heet Marciano, heeft clubs op zijn naam als Hibernian, FC Asjdod en Moeskroen en nu dus Feyenoord. Uittrappen doet hij naar tegenstanders, met een consequentie die naar black-outs neigt en omdat Senesi van de zenuwen ook ballen begon in te leveren, was het maar goed dat Dessers meedeed. Het was weer eens in blessuretijd dat de Belg zijn kop gebruikte op een manier die deed denken aan Geels, Huntelaar of zelfs Marouane Chamakh, zo technisch volmaakt liet hij de bal van zijn voorhoofd in de verre bovenhoek vallen. Dessers is de Haller van Rotterdam.

27 november: een 8 voor Ritsu Doan

Na vijf minuten was Sangaré twee keer langs een Oostenrijker gedribbeld, dus wisten we dat het zo’n avond ging worden: PSV zou winnen. Niet alleen van Sangaré kwam het: Doan, Bruma en Götze spraken ook met de voeten, nauwelijks afgeleid door het infantiele geknal rond het stadion. Na veertig minuten was er een aanval die je eerder bij Manchester City-PSG zou hebben verwacht: een flitsende combinatie waarin Bruma en Götze een rol speelden. Bruma kreeg de bal net niet bij zijn spits. Toen Vinícius een penalty ging nemen, dacht ik: dat gaat mis. Dat deed het ook, alleen ging het ook mis bij het keepen, wat de doorslag gaf. De actie van de avond was een assist van Doan, waarbij de namen van Zidane en Redondo vielen.

27 november: een 9 voor Bernardo Silva

Aan grote namen geen gebrek in Manchester. Ik werd gegrepen door het Messidilemma. Hij deed bijna niks in de wedstrijd, totdat hij betrokken raakte bij de mooiste aanval van de Champions League: Mbappé scoorde ten slotte. Daarna legde Bernardo de bal ongeëvenaard voor de voeten van Jesus, als geheugensteun voor Messi.

26 november: een 7 voor Donny van de Beek

Carrick omhelsde Van de Beek na afloop van de wedstrijd tegen Villarreal, waarin Donny werd vervangen door Bruno Fernandes. Ik geef toe dat ik bevooroordeeld ben. Donny ken ik als voetballer een jaar of tien, aan Fernandes heb ik een hekel sinds Solskjaer hem hiërarchisch boven Pogba plaatste. Nu Carrick, de interim vóór de nieuwe interim Ralf Rangnick, Donny een basisplaats gaf, kwam Fernandes ook eens geïnspireerd van de bank. Terwijl Van de Beek zich had uitgeput als klusser, kon Fernandes profiteren van Donny’s sloopwerk en de bal opeisen voor de showboot die hij zo graag optuigt met wapperende vlaggetjes en een gouden zeil. Ik ken nauwelijks Portugese voetballers aan wie ik geen hekel heb. Een van hen is Bernardo Silva, die alles met een bal kan en meer. Ronaldo en Fernandes beschouw ik als familie van Fernando Couto.

25 november: een 8 voor Sébastien Haller

In de Kennedytunnel waren een paar Belgen op elkaar gebotst, zodat de file op de ring van Antwerpen veel langer was dan normaal. Op de radio voerden Arno Vermeulen en Jeroen Elshof het woord. Ze hadden het over de ontbrekende balans op het middenveld. Ik twitterde om 19.29 uur dat Ajax Álvarez miste. Iemand stuurde me een screenshot van zijn timeline – twee minuten voor mij had Pieter Zwart, de huisanalyticus van VI, getwitterd ‘Ajax mist Edson Álvarez’. Hiermee was voor mij de overbodigheid van bewegend beeld voorgoed bewezen. Op de radio mis je Kuijt en Sneijder niet en toen ik binnenkwam, Kuijt bleek sowieso thuis op de bank te zitten, zag ik Haller een balletje in het Turkse doel schuiven waaraan ik luisterend naar de radio waarschijnlijk meer plezier zou hebben beleefd. Zelfs zijn tweede doelpunt had ik toch liever gehoord.

24 november: een 8 voor Zlatan Ibrahimovic

Zlatan is zoals veel voetballers iemand met twee persoonlijkheden: klier op het voetbalveld, sociaal in het leven. Hij gaf een interview aan The Guardian zonder onzin te vertellen. Over de Premier League: “Technisch gezien wordt de kwaliteit overschat, maar de Premier League heeft andere kwaliteiten, de snelheid, het ritme. Al ben je de beste speler ter wereld, als je dat niet aankunt, ga je ten onder.” Aan het begin van de Italiaanse coronacrisis doneerde Ibrahimovic 100.000 euro. Hij leidde bewustwordingscampagnes en pleitte voor het dragen van mondkapjes, doeltreffende adviezen die onze ministers niet in hun poepgeoriënteerde vocabulaire wensen op te nemen. Denk je dat Zlatan zou accepteren dat in zijn team een of andere Kimmich het voortouw zou nemen in het weigeren van vaccins? Ik zou vrezen voor het leven van Kimmich, omdat een kwaaie Zlatan nog gevaarlijker is dan Covid-19.

23 november: een 6 voor Antonio Conte

Op zijn erelijst is weinig aan te merken. Trainer Conte werd met Juventus drie keer kampioen, in Engeland met Chelsea en vorig seizoen weer in Italië met Inter. In dat opzicht heeft Spurs een slag geslagen. De schaduwkanten van Conte bleven onbelicht, typerend voor schaduwkanten. Zo zette hij Christian Eriksen op de bank terwijl Vidal mocht spelen, een voetbaltechnische schaduwkant vanjewelste. Is het nodig om de dopingperikelen van Juventus weer op te rakelen? Lijkt me wel. Zidane heeft allang toegegeven dat hij de van dokter Agricola verkregen stimulantia tot zich heeft genomen, maar Conte heeft nooit iets geslikt. Tuurlijk niet. Dat hij in die CL-finale tegen Ajax anderhalf uur als een gek op en neer heeft gesprint, was op een boterham met smeerkaas. Zijn zondagse schaduwkant viel op Bergwijn die hij tegen Leeds niet van de bank liet komen.

22 november: een 8 voor Donny van de Beek

Nederlandse verslaggevers noemden het toezingen van Donny van de Beek camp of cult. Zij bekijken de vlogs van de invloedrijkste Unitedfans niet. Ik wel, vooral de United Stand van Mark Goldbridge (1,2 miljoen abonnees), die al anderhalf jaar steen en been klaagt over Donny’s afwezigheid. Zaterdag kreeg hij het gelijk van de eeuw. Donny viel in, scoorde en was verreweg de beste voetballer van zijn elftal. Hij zette Ronaldo twee keer voor de keeper, twee keer gemist door de ijsbadenartiest, volgens mijn fysio een therapie die al in de jaren vijftig als ouderwets werd beschouwd. Hij stuurde Sancho diep en hij pakte een aantal ballen af bij spelers van Watford. De kers op de taart kwam ’s avonds voor Donny en Manchester United: Solskjaer out. Mensen in heel Manchester zakten huilend van dankbaarheid op de knieën.