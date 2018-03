Kluivert viel van de Oranje-klanten het meeste op

Van de drie voor Oranje geselecteerde Ajacieden vervulde Justin Kluivert zondagmiddag de belangrijkste rol op Het Kasteel. Hij stond aan de basis van de tweede Amsterdamse treffer en hij maakte zelf de 1-3.



Hoe verging het die andere twee: Matthijs de Ligt en Donny van de Beek? Van de Beek had het in de eerste helft niet makkelijk, maar dat gold ook voor de meeste van zijn ploeggenoten. Sparta en Ajax - dat vandaag zijn 118de verjaardag viert - gingen met een 1-1 stand de rust in. De tweede helft bloeide de middenvelder op. Hij bereidde op fraaie wijze het doelpunt van Kluivert voor door in het Rotterdamse strafschopgebied de halve defensie van Sparta voor schut te zetten. Kluivert kon de bal in een leeg doel schuiven.



En De Ligt?

Die heeft best wat te lijden onder de wijzigingen in de laatste linie. Ajax begon opnieuw zonder Joël Veltman aan het duel, maar zowel rechtsback Rasmus Kristensen als centrale verdediger Max Wöber heeft (nog) niet de waarde voor het elftal die de ervaren Veltman heeft. De Ligt moest in de eerste helft flink aan de bak om fouten van anderen te herstellen en misverstanden op te lossen.



Maar dat ging niet vlekkeloos?

Nee, Sparta kwam zelfs met 1-0 voor door een treffer van Michiel Kramer. Wöber was de voormalige spits van Feyenoord bij een corner uit het oog verloren. Voor rust kreeg de thuisploeg via Robert Mühren en Soufyan Ahannach nog twee goede scoringskansen, maar het doelpunt viel aan de overzijde (Klaas-Jan Huntelaar).



In de tweede helft nam Kluivert het heft in handen.

Dat is misschien wat overdreven, maar hij drukte zeker zijn stempel op het duel. Sparta-doelman Jannik Huth moest na vijf minuten al redding brengen op een schuiver van de linksbuiten van Ajax. Twee minuten later maakte Sparta-verdediger Sander Fischer met een overtreding een einde aan een mooie solo van Kluivert. Lasse Schöne schoot de vrije trap raak. In de 59ste minuut besliste de kleine Oranje-debutant het duel met de 3-1. Daarna was het nog even genieten van de fenomenale traptechniek van Hakim Ziyech, die met een afstandsschot en een vrije trap ook de bewondering wekte van Sparta-coach Dick Advocaat: "Zo'n speler zie je nergens anders in de eredivisie."





Lees ook: Het liveblog en wedstrijdverslag van Sparta - Ajax.