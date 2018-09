Kluivert van tribune naar basis bij AS Roma

Kluivert zat woensdag nog op de tribune in Madrid bij de verloren uitwedstrijd in de Champions League tegen Real (3-0).



"Ik mocht slechts achttien spelers selecteren, geen 42," verklaarde Di Francesco. "Kluivert gaat starten tegen Bologna. Dat bewijst maar weer eens dat ook mensen die soms op de tribune zitten kunnen spelen. Ik heb vertrouwen in Justin. We hebben iedereen nodig.''



Rick Karsdorp zit niet bij de selectie van 23 spelers.



Kluivert mocht tot nu toe drie keer invallen in de Serie A. Tijdens zijn debuut tegen Torino leidde hij met een assist de winnende treffer van Edin Dzeko in (0-1). Met vijf punten uit vier wedstrijden is AS Roma moeizaam aan het seizoen begonnen.



