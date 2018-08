Kluivert leidt AS Roma naar zege bij debuut

Kluivert stond met een individuele actie en een goede voorzet aan de basis van de winnende treffer van Edin Dzeko: 0-1.



AS Roma was gestart met Kevin Strootman in de basis en met Kluivert en Rick Karsdorp op de bank. Torino leek in de tweede helft op 1-0 te komen, maar de treffer van Iago Falque werd na interventie van de videoscheidsrechter afgekeurd wegens buitenspel.



Impulsen

Kluivert moest in de slotfase voor nieuwe, aanvallende impulsen zorgen bij Roma. Dat deed hij meteen met een goede pass op Javier Pastore, die de open kans verprutste. In de 89e minuut kapte de voormalig Ajacied twee verdedigers uit en gaf hij vanaf de achterlijn een perfecte voorzet op Dzeko. Die schoot Roma met een volley alsnog naar de zege.



"Ik zag Kluivert aan de rechterkant en hoopte al dat hij de bal bij de linkerpaal zou weten te krijgen en dat deed hij gelukki," zei Dzeko bij Sky Sport Italia. De Bosniër omschreef zijn volley vervolgens als een van zijn drie mooiste doelpunten. Ook prees hij zijn nieuwe Nederlandse teamgenoot. "Kluivert is geweldig, omdat hij zowel op links als op rechts kan spelen. Dat maakt voor hem niet uit."



De Nederlandse international debuteerde 21 jaar na zijn vader Patrick in de Serie A. Hij kwam deze zomer over van Ajax, waarvoor hij in de afgelopen twee seizoenen dertien keer scoorde in de hoofdmacht.



