Kluivert en Davids oogsten woede met bezoek aan Mugabe

Former Barca stars Davids, Kluivert appear at Mugabe youth rally https://t.co/zJlkvxwR5l #Zimbabwe pic.twitter.com/cR8XMtlHuT — Louis Jadwong (@Jadwong) 13 augustus 2017

Ook Amnesty Nederland is niet te spreken over de aanwezigheid van de Nederlanders bij de Zimbabwaanse dictator. Een woordvoerder noemt hun bezoek in het AD ongelooflijk.



Gebruikt

"Mugabe is een ontzettend foute man, een mensenrechtenschender op grote schaal. Ik vraag me af of Kluivert en Davids beseffen dat ze worden gebruikt.''



Staatskrant The Herald publiceerde een foto waarop Kluivert en Davids een FC Barcelona-shirt met daarop 'R.G. Mugabe' overhandigen aan vice-president Emmerson Mnangagwa. Het dagblad citeert Kluivert als volgt: "Zimbabwe is een geweldig land dat volgens mij goed geleid wordt, maar een slechte reputatie heeft in Europa."



Positief commentaar

Of hij dat ook echt gezegd heeft is nog maar de vraag. Een lokale NOS-correspondent wijst erop dat The Herald staatseigendom is en niet onafhankelijk en daarom uitsluitend positief commentaar af zou drukken.



Kluivert en Davids waren in Zimbabwe in voorbereiding van een oefenwedstrijd die een team van oud Barcelona-spelers er in november moeten spelen. De ploeg speelde al in meerdere Afrikaanse landen een duel.