Een 9 voor Eduardo Camavinga

Is Liverpool een topclub? Mag je een team een topclub noemen met iemand als Milner centraal op het middenveld? Beschikt Liverpool over topvoetballers? Mo Salah, oké. Alexander-Arnold, Fabinho, Van Dijk? Ooit waren zij topspelers. Liverpool kun je alleen nog een topclub noemen als je naar de begroting kijkt. Het niveauverschil met Real Madrid was bijna onwaarschijnlijk. Benzema, Vinicius, Kroos, Modric, Valverde, Nacho en Camavinga zouden bij Liverpool allemaal in de basis staan. Klopp was een kleuter vergeleken met de volwassen Ancelotti, een coach die zijn werk doet met opgetrokken wenkbrauwen kijkend naar de waanzin om hem heen. Camavinga knalde op de lat in de 20ste minuut. Tien minuten voor tijd gaf hij een splijtende pass op Benzema, die hem aan Vinicius gaf. Vallend kreeg de Braziliaan hem weer bij ‘Benz’. Twintigste goal in twintig knock-outwedstrijden in de CL. Wereldklasse.

Eduardo Camavinga (in het wit op de voorgrond) van Real Madrid. Beeld Getty Images

