KLM en TUI komen met complete marathonreizen

KLM zorgt daarbij voor de vluchten, TUI voor hotels vervoer en startbewijzen en de begeleiding. De reisgigant deed al op bescheiden schaal sportreizen onder de vlag van dochter Kras, maar vloog daarbij naast KLM ook met Lufthansa of Icelandair. "Dit jaar hebben we dat opnieuw op poten gezet en nu gaan we die reizen vanaf nu alleen nog met KLM uitvoeren.



Formule 1

De maatschappij gaat ook actief deelnemers werven in haar vaste-klantenkring. Ook KLM was al ad hoc actief in de marathonwereld. "We steunen de marathon van Curaçao, waar we jaarlijks 400 tot 500 deelnemers naartoe vliegen. Als KLM willen we een positie in de markt voor dit soort evenementen," zegt Kreulen. "We zien dat ook als wens bij bij onze vaste reizigers."



Kreulen sluit niet uit dat KLM meer gaat doen met evenementen. "Je kunt denken aan concerten, of sportevenementen als voetbal en Formule 1. Maar eerst de marathons."