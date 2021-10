‘Klinische’ Verhoeven maakt indruk met bloedige zege op Ben Saddik

Ben Sadik verloor in het Gelredome ook zijn derde gevecht tegen Rico Verhoeven. Beeld Pro Shots / Mischa Keemink

Het is ver na middernacht als Rico Verhoeven in een zaaltje van de Gelredome zijn verhaal komt vertellen. Over het meeslepende gevecht met Jamal Ben Saddik en hoe hij met succes en voor de tiende keer zijn wereldtitel heeft verdedigd. Het afgelopen uur is zijn gehavende linkeroog alleen nog maar dikker geworden. Terwijl hij praat, stroomt er zo nu en dan bloed uit de oogwond of zijn neusgat.

Blunders en pijn

De gezichtsherkenning van zijn telefoon blijkt ook niet meer te werken. In de ring kon hij nog iets zien, maar hier op de persconferentie gaat Verhoeven af op het geluid van de vragensteller, om vervolgens uitgebreid te antwoorden. Zo meteen eerst maar even langs het ziekenhuis, zegt Verhoeven monter. Hij vertelt over ‘zijn blunders’, de pijn die hij voelde en uitschakelde, het neergaan en opstaan en de hunkering naar snacks die nu opkomt.

Het derde gevecht tussen Verhoeven en Ben Saddik was het beste uit hun repertoire. Al na één ronde liep hij zwaar aangeslagen door de ring na een rechtse directe van Ben Saddik. Een wond van een paar centimeter onder zijn linkeroog, met bijbehorende zwelling, was de opmaat voor een slopende uitputtingsslag. De Marokkaanse Belg had in de eerste ronden de overhand, maar Verhoeven vocht zich terug. Aan het einde van ronde drie zocht Verhoeven steun aan de rand van de ring, Ben Saddik hing verderop in de touwen.

Alleenheerser

Al snel in ronde vier viel het doek. Ben Saddik was niet meer in staat zijn hoofd recht te houden, zijn armen omhoog te krijgen, laat staan om te vechten. Na acht tellen rust keek de Japanse scheidsrechter Onari kort in de ogen van de Belg en wist genoeg. Verhoeven werd uitgeroepen tot winnaar.

Zijn 21ste opeenvolgende zege bij kickboks­organisatie Glory onderschrijft de status van Verhoeven als alleenheerser in de sport. Voorafgaand aan het gevecht met Ben Saddik vertelde Verhoeven al wat zijn doel is de komende jaren. “Een ideaal scenario zou zijn als ik tien jaar de allerbeste geweest ben. Dat is een streven.” Sinds hij in de zomer van 2014 de wereldtitel opeiste, is Verhoeven hard op weg.

Klinische bokser

Het is vooral de heroïsche wijze waarop hij zijn titel prolongeert die blijft hangen. Terwijl hij juist het imago heeft van een wat klinische, bijna zakelijke kickbokser. Niet direct een garantie voor spektakel, wel voor kracht, conditie en doorzettingsvermogen. Waar sommige kickboksers hun status van zware jongen cultiveren, wil Verhoeven vooral als toegewijd sportman worden gezien. Het maakt hem tot de beste, maar niet automatisch tot de populairste. Zelfs als hij vecht in eigen land wordt hij, terwijl hij al zo lang aan de top staat, uitgefloten als hij de ring in komt. Maar hoe langer Verhoeven overeind bleef en hoe meer hij Ben Saddik aan het wankelen kreeg, hoe meer harten hij veroverde.

Populariteit is bijzaak, vertelt Verhoeven na het gevecht. Hij kijkt uit naar een zondag ‘met de kids’. Die heeft hij gemist, zegt hij, vechtend tegen de tranen. “Ik vecht voor mezelf, maar ook voor hen. Om ze een goed leven te geven. Hier doe en laat ik zo veel voor. Mensen vergeten dat het niet makkelijk is: opstaan nadat je geraakt bent, maar ik heb er 100 procent van genoten. Ik hoop dat mensen zien dat hoewel het vaak goed gaat, het ook weleens minder goed gaat. Dat is het leven. Voor mijn gevoel zat het een beetje ­tegen, maar ik ga door en geef nooit op.”