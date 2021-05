Klassieker mondde zoals verwacht uit in vreugdeloze wandelwedstrijd

Feyenoordspeler Leroy Fer na de 0-3-nederlaag tegen Ajax in de Rotterdamse Kuip. Beeld ANP

Het zat er natuurlijk dik in: dat de Klassieker dit keer zou uitmonden in een vreugdeloze wandelwedstrijd. Feyenoord kon niet beter, Ajax hoefde zich nauwelijks in het zweet te werken voor de ruime zege.

Geen furieuze poging van Feyenoord om de kersverse kampioen pootje te lichten?

De Rotterdammers zijn eigenlijk ook wel klaar met dit seizoen. Na alle interne strubbelingen en teleurstellingen maakt het vrij kansloze gevecht met Vitesse om de vierde plaats geen extra krachten los. Bovendien moest het elftal van Dick Advocaat het tegen Ajax stellen zonder de geschorste Steven Berghuis, met 17 goals en 12 assists de belangrijkste aanvallende pion.

En Ajax dan – dat kon toch vrijuit voetballen?

En dat was precies wat de ploeg deed. In een laag tempo en met de minste inspanning probeerde Ajax in de lege Kuip te domineren. Trainer Erik ten Hag had vooraf nog gezegd dat vriendschappelijk voetbal voor hem niet bestaat, en hij liet zijn team ook in de sterkste opstelling aantreden, maar in de praktijk was de beste ploeg van Nederland maar moeilijk vooruit te branden. Ajax was met het hoofd al bij volgend seizoen, de spelers hadden het nieuwe blauwzwarte uittenue er alvast bij aangetrokken.

Een klassieker zonder hoogtepunten dus?

Er waren meer kolderieke dan hoogstaande momenten. Het openingsdoelpunt van Ajax was daar een voorbeeld van. Na een corner van Dusan Tadic ging bijna alles fout bij de Rotterdammers; typerend voor hun seizoen. Spits Robert Bozenik maaide over de bal heen, waarna Eric Botteghin tegen Marcos Senesi aanschoot. De bal rolde tergend langzaam over de doellijn.

Waren er geen spelers die zich onderscheidden?

Laten we Maarten Stekelenburg noemen. De keeper had een aantal fraaie reddingen in petto. Hij stopte in de extra tijd van de eerste helft een penalty van Leroy Fer. Edson Álvarez had hands gemaakt bij een doelpoging van spits Bozenik. De Mexicaan kreeg daarvoor ook de rode kaart.

Maar ook tegen tien Ajacieden kon Feyenoord geen vuist maken?

De thuisploeg had slechts een kwartiertje een numerieke meerderheid. Ook Tyrell Malacia kon in de 60ste minuut inrukken, nadat hij zijn tweede gele kaart had gekregen voor een overtreding op Antony. Niet lang daarna kwam Ajax op 0-2. En geloof het of niet: ook dat was een eigen doelpunt. Invaller Ridgeciano Haps tikte een voorzet van Tadic in een leeg doel. Ajax speelde het duel daarna freewheelend uit: alleen invaller Mohammed Kudus scoorde nog.

Ajax

Maarten Stekelenburg 8

Noussair Mazraoui 6

Jurriën Timber 7

Lisandro Martínez 6

Devyne Rensch 6

Edson Álvarez 5

Davy Klaassen 6

Ryan Gravenberch 6

Antony 7

Sébastien Haller 5

Dusan Tadic 6

Wissels:

Mohammed Kudus (6) voor Sébastien Haller (’46)

Perr Schuurs (6) voor Noussair Mazraoui (’46)

Sean Klaiber (-) voor Devyne Rensch (’72)

Jurgen Ekkelenkamp (-) voor Ryan Gravenberch (’72)

David Neres (-) voor Antony (’76)

Feyenoord

Justin Bijlow 7

Lutsharel Geertruida 6

Eric Botteghin 5

Marcos Senesi 6

Tyrell Malacia 5

Leroy Fer 5

Orkun Kökcü 4

Carlos Teixeira 5

Bryan Linssen 5

Robert Bozenik 5

Luis Sinisterra 6

Wissels:

Ridgeciano Haps (-) voor Robert Bozenik (’62)

Nicolai Jørgensen (-) voor Orkun Kökcü (’73)

Lucas Pratto (-) voor Bryan Linssen (’79)