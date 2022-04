Klap voor Ajax: Antony zeker tot eind april uitgeschakeld door enkelblessure

Beeld REUTERS

De 22-jarige buitenspeler liep de blessure op in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen zijn land Brazilië tegen Bolivia. Antony verliet per brancard het veld. Onderzoek in het ziekenhuis wees maandag uit dat de blessure ernstiger is dan in eerste instantie gedacht. Waarschijnlijk komt Antony de rest van het seizoen daarom niet meer in actie voor Ajax.

Een week eerder raakte hij ook al geblesseerd aan dezelfde enkel tijdens de wedstrijd Ajax - Feyenoord. Hij maakte toen het winnende doelpunt, maar liep na de wedstrijd op krukken het stadion uit. Toch maakte hij enkele dagen later zijn basisdebuut voor Brazilië tegen Chili. In die wedstrijd, die Brazilië won met 4-0, gaf hij twee assists.

Antony per brancard het veld af

In de wedstrijd daarop tegen Bolivia, wederom 4-0 winst, ging het in de slotfase mis en moest Antony per brancard het veld verlaten. De Braziliaanse bond meldde achteraf dat de schade mee leek te vallen.

Trainer Erik ten Hag zei zaterdag ook dat de blessure wel meeviel. “Hij heeft een klein tikkie gekregen, maar ik denk dat hij volgende week weer beschikbaar is.” Ajax heeft tot half mei nog zeven wedstrijden op het programma staan.

Antony tekende in 23 competitiewedstrijden voor acht doelpunten en vier assists. In de Champions League was hij goed voor twee goals en vijf assists.