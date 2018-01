Klaassen zakt langzaam weg in Engelse voetbalmoeras

Klaassen leverde een half jaar geleden 27 miljoen euro op voor Ajax. De aanvoerder was wekelijks een van de uitblinkers in het elftal van Peter Bosz en leek meer dan wie dan ook in de Eredivisie klaar voor een overstap naar de topcompetitie. Beter dan de beste speler in de Eredivisie kun je zelf niet worden.



De 24-jarige Klaassen lijkt de nieuwste Nederlandse drenkeling te worden die na de vaderlandse competitie wegzakt in het voetbalmoeras dat de Premier League heet. In Engeland kwam hij in 13 duels, waarin hij zelden de 90 minuten volbracht, tot een assist en geen enkel doelpunt.



Een schril contrast met de effectiviteit die hij in Nederland tentoonspreidde. In zijn laatste jaar onder contract bij Ajax had hij aan het einde van de rit 20 doelpunten en 12 assists achter zijn naam staan.



Tribune

Allardyce gunt Klaassen zelfs geen plek op de bank meer. Aan het eind van de bomvolle maand december, met veel duels op de kalender, zat Klaassen elke wedstrijd op de tribune op Goodison Park. Zijn lot lijkt daarmee, net als bij de overbodige Oumar Niasse en Sandro, bezegeld.



De zaakwaarnemer van Klaassen, Sören Lerby, zegt dat zijn pupil nog geen verzoek van de clubleiding heeft gekregen om te vertrekken uit Liverpool. "Natuurlijk is Davy niet tevreden met zijn rol. Maar hij wil vechten voor zijn kans."



Al met al heeft Klaassen nu 36.000 euro per speelminuut voor Everton gekost. Met een assist als wapenfeit wordt de international daarmee niet gezien als nuttige investering.





