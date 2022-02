Klaassen wijst Ajax de weg tegen Heracles

Davy Klaassen schiet van dichtbij de 1-0 binnen tegen Heracles Almelo. Beeld ANP

Je moet er maar staan. Steven Berghuis nam in de 22ste minuut een vrije trap vanaf de rechterflank die richting het doel van Heracles draaide, Lisandro Martínez kopte de bal door naar de tweede paal waar de kleine Davy Klaassen met een hooggeheven been het laatste zetje gaf. Toeval? Geenszins. Het is niet de bal die belandt op de plek waar Klaassen staat, maar eerder andersom: Klaassen staat heel vaak daar waar de bal komt. Het is deels intuïtie, maar ook het herkennen van situaties.

Klaassen verwierf de bijnaam ‘Mister 1-0’. Zowel bij Ajax als in het Nederlands elftal eiste hij de laatste twee jaar geregeld de openingstreffer op. Het zijn de belangrijkste doelpunten. Klaassen jaagt er harder op dan op andere goals zegt hij eerlijk. “Ik merk aan mezelf dat ik wat minder drang heb om te scoren als het al 3-0 of 4-0 is.”

Dit seizoen moest hij het vooralsnog doen met minder belangrijke treffers: de 5-0 tegen Vitesse, de 4-0 tegen PSV, de 3-0 tegen Willem II. En in de Champions League uit tegen Borussia Dortmund maakte hij vlak voor tijd de 1-3. Klaassen was vaak invaller. Zijn basisplaats raakte hij kwijt nadat hij bij Oranje een blessure had opgelopen. In zijn afwezigheid greep Steven Berghuis zijn kans als nummer 10.

Álvarez op tijd fit

Tegen Heracles stonden ze samen op het veld, met Klaassen als vervanger van de zieke Ryan Gravenberch. Klaassen was de diepste middenvelder. De twee werden bijgestaan door controleur Edson Álvarez, die geblesseerd was geraakt bij de nationale ploeg van Mexico maar fit genoeg bleek om te spelen.

Ajax was de bovenliggende partij, zoals in vrijwel alle eredivisieduels, maar Heracles is een taaie opponent. In Almelo werd het eerder dit seizoen 0-0 en leverden de Amsterdammers broddelwerk af in het gevecht tegen de klok.

Die druk nam Klaassen in de met ruim vijftien duizend toeschouwers gevulde Johan Cruijff Arena weg met zijn doelpunt halverwege de eerste helft. Het duurde nog wel enige tijd (54ste minuut) voordat Ajax de voorsprong verdubbelde. Topscorer Sébastien Haller – na het toernooi om de Afrika Cup en een korte vakantie weer terug in de gelederen – rondde voorbereidend werk van Dusan Tadic beheerst af.

Eerste goal Taylor

Trainer Erik ten Hag durfde het daarna wel aan om Martínez en Berghuis (beiden licht geblesseerd) naar de kant te halen. Kenneth Taylor, de vervanger van Berghuis, stond koud in het veld of hij tekende voor de 3-0. Met een mooie versnelling met de bal aan de voet doorkliefde de jonge middenvelder de laatste linie van Heracles om daarna kiezelhard raak te schieten.

De wissel die op de tribunes de meeste rumoer teweegbracht was die van Nicolás Tagliafico voor Daley Blind. De Argentijn, met zijn geweldige (wedstrijd)mentaliteit, is net als Klaassen zijn basisplaats kwijt, maar hij heeft de harten van het Amsterdamse publiek gestolen. Tagliafico sprak deze week zijn teleurstelling uit over het feit dat Ajax hem in deze transferperiode niet aan Barcelona wilde verhuren. De supporters staken hem zondag verbaal een hart onder de riem. Zij weten ook, net als technisch directeur Marc Overmars en trainer Ten Hag, dat Tagliafico nog heel belangrijk kan zijn voor Ajax in de komende maanden.