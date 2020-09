Klaassen moet middenveld Ajax versterken

Davy Klaassen in dienst van Werder Bremen Beeld BSR Agency

Klaassen zelf wenste vandaag niet te reageren op de toenadering van zijn voormalige werkgever. Ajax, dat nog wel een middenvelder gebruiken kan, heeft zich inmiddels gemeld bij Werder Bremen. De Duitse club nam hem twee jaar geleden over van Everton, waar Klaassen na zes seizoenen in de hoofdmacht van Ajax een mislukt avontuur beleefde.

“De speculaties over Davy’s toekomst kunnen stoppen, hij zal zeker in Bremen blijven,” zei zijn zaakwaarnemer Søren Lerby eerder. “Davy wil bij Werder een beter seizoen spelen dan het vorige. Hij is niet het type dat gewoon wegloopt na een slecht jaar.”

Het vertrek van Sergino Dest wil Erik ten Hag mogelijk opvangen door Sean Klaiber van FC Utrecht aan te trekken. De rechterverdediger werkte in het verleden al eens samen met de huidige trainer van Ajax.