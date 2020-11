Klaassen in Oranje, Ten Hag snapt wel waarom

Davy Klaassen (l) duelleert tegen FC Midtjylland met Frank Onyeka. Beeld ANP

Ten Hag ging vrijdagmiddag in op de selectie van Klaassen. “Het was het eerste dat ik zei toen ik hem op de club sprak: ‘Dat gaat wel snel met jou, hè? Vier weken bij Ajax en nu al terug in Oranje.’ Ik vind het mooi voor hem. Hij is twee jaar uit beeld geweest bij de nationale ploeg.”

Gelouterd

De 27-jarige middenvelder speelde in het buitenland voor Everton en Werder Bremen. Hij keerde dit seizoen gelouterd terug in Amsterdam. Ten Hag: “Vergeet niet Klaassen de beste speler in Nederland was toen hij vertrok. Hij is in de Premier League en de Bundesliga een completere voetballer geworden. Daar profiteren wij van. Hij brengt zijn ervaring over op Ajax. Hij doorziet dingen sneller dan een ander, hij coacht en er wordt naar hem geluisterd.”

Klaassen nam op het middenveld de rol over van Edson Álvarez. Ten Hag vindt niet dat de Mexicaan heeft gefaald. Dinsdag tegen Midtjylland verving Álvarez in de tweede helft Perr Schuurs, die kampte met lichte hamstringklachten en die al een gele kaart op zak had. Ten Hag: “Álvarez kan ook als centrale verdediger spelen. Die optie is er ook.”

Zwakke Promes

In de voorhoede heeft Ten Hag de meeste opties. Tegen Midtjylland kreeg Quincy Promes weer eens een basisplaats. De international speelt beduidend zwakker dan vorig seizoen en dan in de korte maar stevige aanloop naar dit seizoen. Ten Hag gelooft echter niet in vormverlies. “Wat is vorm? De ene dag is de andere niet. Vertrouwen heb je wel nodig. Soms raak je dat even kwijt. Ik moet hem voorhouden wat hij kan, en dan moet hij het laten zien. Want fysiek en mentaal is Promes in orde. Hij weet wat hij moet doen binnen onze speelwijze, en dan gaan vlammen.”

Duel met FC Utrecht

Tegen FC Utrecht kan Ten Hag besluiten om David Neres en Lassina Traoré weer op te stellen. Ajax mist zondag alleen de geblesseerde Mohammed Kudus, hoewel de medische staf nog in afwachting is van de coronatesten die vrijdagochtend zijn uitgevoerd. Ten Hag: “We zijn niet moe, mijn spelers zijn fit en gretig.”

Wat Ajax kan verwachten van FC Utrecht, waar trainer John van den Brom is vertrokken (naar Racing Genk) en René Hake nu voor de groep staat? Ten Hag: “Ik ken René Hake goed. Ik heb hem als hoofd opleidingen van FC Twente als jeugdtrainer binnengehaald. Iedere trainer is anders, dus Hake zal hier en daar best andere accenten zetten dan Van den Brom. Maar hoe de wedstrijd verloopt, ligt vooral aan ons. Met welke houding wij op het veld staan.”