Klaassen: ‘De kansen die je krijgt, moet je maken’

Beeld EPA

Ajax verloor uiteindelijk, na een rode kaart voor Ryan Gravenberch, met 1-0.

“Ik denk dat het een lastige wedstrijd was. Je zag dat zij niet kwamen om een doelpunt te maken. Dan krijg je niet veel kansen. De kansen die je krijgt, moeten er wel in. Die van mij moest er zeker in,” zei Klaassen na afloop.

De eerste helft verliep zonder veel hoogtepunten. Klaassen: “We wilden niet gelijk ons hoofd verliezen en kamikaze gaan spelen. Vanuit die positie wilden we kansen gaan creëren. Dat hebben we te weinig gedaan. Ik had na onze wissels na een uur spelen wel het idee dat we wat meer zouden gaan creëren. We kwamen wel steeds meer naar voren. Dan komt die rode kaart er ook nog bij en wordt het nog lastiger.”

Ajax hoopte, bij een stand van 0-0, een strafschop te krijgen toen invaller Klaas-Jan Huntelaar een klein tikje kreeg. “Ik neem aan dat als de VAR er een paar keer naar gekeken heeft, het wel niet zo zal zijn,” zegt Klaassen.

Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini kon zijn geluk niet op na de zege bij Ajax. “Dit is echt ongelooflijk,” jubelde hij. “Ik ben buitengewoon tevreden. We zitten weer in de achtste finales van de Champions League. We halen 11 punten in een poule met Liverpool en Ajax. Onvoorstelbaar bijna.”

Atalanta strandde vorig seizoen in de kwartfinales van de Champions League. “Maar toen speelden we in de groepsfase niet zo volwassen als we nu hebben gedaan. We hebben in deze wedstrijd eigenlijk maar een kans weggegeven,” doelde hij op een misser van Davy Klaassen. “Toch bleef het spannend totdat Luis Muriel in de slotfase scoorde voor ons. Toen was het gebeurd. We hebben de uitwedstrijden tegen Liverpool en Ajax gewonnen. Dan verdien je te overwinteren in de Champions League.”