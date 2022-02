Kjeld Nuis reed zijn 1500 meter met Ireen Wüst in gedachten: ‘En nu heb ik goud!’

Kjeld Nuis viert de overwinning. Beeld AP

Wüst won maandag historisch goud op de 1500 meter en vandaag was het de beurt aan Nuis. Toen hij dacht dat hij te langzaam ging, dacht hij snel weer aan Wüst: “Ireen dacht dat gisteren ook. Toen dacht ik: oh ja, rustig. De opening was pittig en ik zag ook de tijd van Krol, een olympisch record, dus toen dacht ik: dit wordt zwaar. Eerder was ik onder de maat in ritten die zwaar waren. Ik moest van goeden huize komen,” zei Nuis bij de NOS.

Uiteindelijk reed Nuis naar eigen zeggen ‘een superfijne rit’. “Ik kon vrij bewegen: gewoon lekker openen en dan drie rondjes beuken. Toen reed ik onder zijn tijd. Doen dacht ik wel: what the fuck, dit kan ‘m wel eens zijn,” aldus Nuis, die toch nog wel vreesde voor buitenlandse concurrenten zoals Joey Mantia en Zhonguan Ning. “Allemaal jongens die bij de wereldbeker beter waren dan Krol en ik. Dus ik was niet zeker van mijn zaak. Toen kwam Mantia (die als zesde eindigde, red.) en kwam die droom steeds dichterbij.”

Net als Wüst kon ook Nuis nog amper beseffen dat hij zijn titel op de 1500 meter had geprolongeerd. “Een fantastische film die nog wel even mag duren, zoals Wüst ook zei. Ik ben echt niet bezig geweest met die titelprolongatie. Hoe het er nu uit is gekomen? Zo simpel mogelijk houden: armpjes op de rug, koel blijven en doorrijden naar de finish.”