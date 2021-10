Kiki Musampa: ‘Van Gaal is volwassener geworden in zijn omgang met de pers’

Musampa is de speciale gast in de nieuwe aflevering van Branie, de Ajaxpodcast van Het Parool en Ajax Showtime. Presentator Menno Pot, Parooljournalist Dick Sintenie en Ajax Showtimeredacteur Thijs Zwagerman praten met hem.

Musampa vertelt over dat hoogtepunt tegen Dortmund, maar ook over zijn allereerste basisplaats bij Ajax, eind 1995 in niet de minste wedstrijd: uit tegen Real Madrid in Santiago Bernabéu. “Ik vond het al heel wat dat ik als reservespeler mee mocht, maar op de dag van de wedstrijd zei Van Gaal: ‘Ben je er klaar voor? Je speelt.’ Je speelt.’ Ik dacht: ‘Oeps, mijn directe tegenstander is Luis Enrique, daar gaat mijn carrière.’”

Tegenwoordig is de ex-speler van onder meer Ajax, Bordeaux, Atlético Madrid en Manchester City trainer van Jong FC Volendam, de club waar het Plan-Cruijff voortleeft in het voetbalbeleid. Een beetje Van Gaal en een beetje Cruijff. Kan het mooier? Aanstaande zaterdag, als Ajax de competitie hervat in en tegen Heerenveen, komt Jong Volendam naar AFC in Amsterdam, gecoacht door een trainer die zichzelf in 1996 niet als trainer zag, maar inmiddels wel. In Branie vertelt hij over zijn vak.

Luister hieronder ook eerdere afleveringen van Branie.