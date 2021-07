Kijkgids: Amsterdamse sporters om aan te moedigen in Tokio

Beeld Getty Images

Arno Kamminga - zwemmen

Maandag 26 juli vanaf 3.30 uur: finale 100 meter schoolslag (indien gekwalificeerd)

Donderdag 29 juli vanaf 3.30 uur: finale 200 meter schoolslag (indien gekwalificeerd)

Pieter van den Hoogenband mag dan wel chef de mission zijn van TeamNL, de nieuwe koning van het zwembad is Arno Kamminga (25). Hij is de Nederlandse zwemmer met de grootste medaillekansen. De schoolslagspecialist traint dagelijks met een grote grijns in het Sloterparkbad en geldt voor zowel de 100 als 200 meter als een van de favorieten. Op de onlangs gehouden wereldkampioenschappen veroverde hij twee keer zilver. De geboren Katwijker zit boordevol vertrouwen. “Ik train harder dan ooit en ik ben beter dan ooit.”

Kira Toussaint - zwemmen

Dinsdag 27 juli vanaf 3.30 uur: finale 100 meter rugslag (indien gekwalificeerd)

Beeld EPA

In het kielzog van Kamminga doen nog vier Amsterdamse zwemmers mee in Tokio. Jesse Puts en Thom de Boer zijn de krachtpatsers op de 50 meter vrije slag, Tes Schouten doet mee met de schoolslag en Kira Toussaint (27) is de beste rugcrawler van ons land. Het afgelopen jaar verpulverde ze meerdere records en in Tokio hoopt ze het goud van haar moeder Jolanda de Rover in 1984 te evenaren. Die opdracht lijkt op voorhand te lastig, de olympische finale is wel zeker haalbaar.

3x3 Basketballers

Vanaf zaterdag 24 juli twee wedstrijden per dag in de poulefase

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De namen Dimeo van der Horst, Arvin Slagter, Ross Bekkering en Jessey Voorn zal bij de meeste Amsterdammers niet bekend voorkomen, toch kan het zomaar dat ze over twee weken een olympisch heldenonthaal krijgen op Schiphol. De 3x3 basketballers horen namelijk absoluut bij de wereldtop en zijn kanshebber op goud in Tokio. Sportorganisatie Topsport Amsterdam ondersteunt deze lange mannen, die een snelle en spectaculaire variant van het zaalbasketbal spelen, al ruim tien jaar. Goud lonkt. Hoe dan ook een bindende kijktip.

Jamile Samuel - atletiek

Zaterdag 31 juli vanaf 12.00 uur: finale 100 meter (indien gekwalificeerd)

Dinsdag 3 augustus vanaf 12.00 uur: finale 200 meter (indien gekwalificeerd)

Vrijdag 6 augustus vanaf 12.00 uur: finale 4x100 meter estafette (indien gekwalificeerd)

Beeld Getty Images

Geboren en getogen Amsterdamse met vele meters in het Olympisch Stadion. Jamile Samuel (29) is de snelste van de stad. De sprinter uit Nieuw-West komt uit een atletenfamilie en heeft zich individueel gekwalificeerd voor de 100 en 200 meter sprint. Ook zal ze het stokje geven op het estafettenummer vier keer 100 meter waar Nederland een prachtploeg heeft.

Hockeyploegen (m/v)

Beide teams beginnen zaterdag 24 juli hun toernooi

Eva de Goede. Beeld ANP

Met het Amsterdamse Bos als bakermat van het Nederlandse hockey en verenigingen als AH&BC, Pinoké en Hurley kan het niet anders dan dat veel spelers uit de stad actief zijn in Tokio. En reken maar dat zowel de mannen als de vrouwen in blakende vorm verkeren na het door beide gewonnen Europese kampioenschap in het Wagener Stadion. Let bij de vrouwen op Eva de Goede, die haar laatste olympisch toernooi speelt, en de enthousiaste debutante Felice Albers. Bij de mannen horen Billy Bakker, Robbert Kemperman en Thierry Brinkman bij de vaste krachten.

Saskia van Erven-Garcia - schermen

Zondag 25 juli vanaf 16.00 uur

Beeld Getty Images

Geboren in Rotterdam, wonend in Amsterdam en uitkomend voor Colombia. Tussen al het Nederlandse geweld is het een aangename afwisseling om Saskia van Erven-Garcia (33) namens Colombia in actie te zien. Twee keer eerder deed ze mee aan de Olympische Spelen. In Londen, negen jaar geleden, en in Rio de Janeiro, vijf jaar geleden, werd ze met haar floret in de tweede ronde uitgeschakeld.

Voetbal (vrouwen)

Vanaf woensdag 21 juli

Victoria Pelova. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De vrouwenvoetbalploeg is als eerste van alle olympiërs uit eigen land begonnen aan de Spelen. De regerend Europees kampioen, en nummer twee van het laatste WK, neemt het in de groepsfase op tegen Zambia, Brazilië en China. Gezien de status van Oranje, met Lize Kop, Victoria Pelova en Stephanie van der Gragt als Amsterdamse inbreng, ligt een medaille in de lijn der verwachting.

Roeien (m/v)

Sinds vrijdag 23 juli



De Mannen dubbelvier: Tone Wieten, Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma en Koen Metsemakers. Beeld ANP

Databureau Gracenote onderstreept de ambitie van de Nederlandse roeiers nog maar eens. In Tokio worden niet minder dan vijf medailles gewacht in de boten die de trainingskilometers op de Bosbaan hebben gemaakt. Kansen zijn er in ieder geval genoeg. Sowieso beide dubbelvierboten jagen op het hoogst haalbare, beide viertallen zijn de huidige Europees kampioen. Naast deze twee kanshebbers komen nog tien boten gevuld met Amsterdamse spiermassa in actie. Geen enkele boot is totaal kansloos op succes.

Paralympiërs

Vanaf dinsdag 24 augustus

Fleur Jong. Beeld Wollaert Carly

Goed nieuws: wees na de Olympische Spelen niet bang voor een zwart gat of erger nog: fysieke pijn van heimwee. Op 24 augustus begint het hele spektakel gewoon opnieuw met de Paralympische Spelen. Amsterdam is daarin uitstekend vertegenwoordigd met maar liefst elf topatleten. Daniel Perez probeert goud te halen op de discipline boccia, een balsport die veel weg heeft van petanque. Records en medailles worden verwacht van Fleur Jong, Marlène van Gansewinkel en de andere atleten uit de trainingsgroep van Guido Bonsen.