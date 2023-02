Kijkend naar het spel van Tadic tegen Sparta dacht ik: schiet mij maar lek

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Dusan Tadic

Zoals Messi tegen Lille in de blessuretijd de vrije trap laag in de uiterste hoek schoot, krijgt Tadic niet meer voor elkaar. Ook Kudus blijkt het nu beter te kunnen, dus hij verdient een hogere plek in de vrijetrappenhiërarchie. Toch dacht ik bij het kijken naar het spel van Tadic tegen Sparta dingen in de trant van ‘schiet mij maar lek’. Vergeleken met de wedstrijd tegen Union Berlin speelde Ajax van zenuwen gevrijwaard, alsof er geen titel op het spel stond. Als Rensch er een tiptop uitgooit zijn er gekke dingen gaande. Zo gek dat Timber twee keer een kopduel won van iemand die vijftien centimeter langer is. Bedrogen door dat wapenfeit dacht ik dat Lauritsen ál zijn kopduels verloor, maar dat was schijn. Hij won er elf van de vijftien. Desondanks stal Tadic de show.

