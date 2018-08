Kijk terug: zo bereikte Ajax de volgende ronde

Het elftal van trainer Erik ten Hag won de uitwedstrijd bij Sturm Graz met 3-1, na de zege van vorige week in de Johan Cruijff ArenA (2-0). Ajax weet daardoor dat het dit seizoen in het slechtste geval in de groepsfase van de Europa League mag uitkomen.



Ajax is daardoor al verder dan in het vorige seizoen, toen het al strandde in het voorportaal van de Europa League. Maar de club wil meer.



Dinsdag al wacht de eerste aflevering van het tweeluik met Standard Luik om een plaats in de play-offs van de voorronde van de Champions League. Het kan bijna niet anders dan dat de Belgen meer partij gaan bieden dan de nummer twee van Oostenrijk.



Twijfel

Voor spelers die nog twijfelen of ze in Amsterdam willen blijven, is Europees succes misschien wel een reden om toch maar een jaartje te blijven.