Kijk naar Bergwijn en je ziet wat voor wedstrijd het voor Ajax wordt tegen Liverpool

Met deze keer aandacht voor Liverpool, de aanstaande opponent van Ajax in de Champions League.

Onder leiding van Jürgen Klopp is Liverpool in de voorbije zes jaar uitgegroeid tot een wereldmacht in het voetbal, een club die elk jaar mee zal strijden om eindwinst in de Champions League. Maar in deze extreem succesvolle periode van bloei heeft Liverpool geen periode zo kwetsbaar geoogd als in de voorbije maand.

Speelwijze

Hoewel Klopp op detailniveau altijd is blijven innoveren, blijft de tactiek van Liverpool in hoofdlijnen hetzelfde. Dit houdt in: een 4-3-3 met de punt naar achteren op het middenveld, en een extreem duidelijke identiteit bij balbezit van de tegenstander.

“Pressing is onze beste spelmaker,” zei Klopp eens over het collectieve, felle drukzetten van zijn ploeg. Nog altijd fungeren de drie aanvallers van Liverpool als voorste verdedigers. Vleugelspitsen Mohamed Salah en Luis Díaz bezetten hierbij opvallend centrale posities tijdens de spelopbouw van de tegenstander, opdat zij uit kunnen stappen op een centrumverdediger.

Wat Liverpool wereldklasse maakt, is wat er vervolgens gebeurt. Zodra een ploeggenoot druk op de bal zet, duikt een ploegmaat in de opengevallen ruimte in zijn rug. Bij die helpende ploeggenoot gebeurt dan weer hetzelfde. Het dominante drukzetten onder Klopp is werkelijk een taak voor het gehele team.

Dat geldt ook voor de vaak geprezen Gegenpressing die Liverpool hanteert. Bij balverlies probeert het zo snel mogelijk de bal weer terug te veroveren. De automatismen waarmee spelers juist fel richting bal gaan na een foutje bij een teamgenoot, zijn nog altijd van de buitencategorie.

Maar waar Liverpool dit jaar mee worstelt, zijn de risico's die al dit drukzetten met zich meebrengt. In de grote ruimtes die de ploeg van Klopp achterin soms weggeeft, ogen centrumverdediger Virgil van Dijk en controleur Fabinho – doorgaans toch puinruimers van de allerhoogste categorie – een stuk minder ongenaakbaar en atletisch dan in voorgaande seizoenen.

Sterspeler

Ook de superster van de ploeg oogt nog niet zo dominant als we van hem gewend zijn. Mohamed Salah kreeg deze zomer weliswaar het monstercontract dat hij verlangde, maar lijkt niet geheel de oude sinds de strijd om de Afrika Cup in de afgelopen winter.

Maar zelfs een kwakkelende Salah is natuurlijk wel een wereldster. In 2020 en 2021 was er zelfs een argument te maken dat hij ’s werelds beste aanvaller was. Immers, sinds zijn komst naar Engeland in 2017 scoorde geen speler zo vaak in de almachtige Premier League als de Egyptenaar.

Calvin Bassey is zijn periode als Ajacied uitstekend gestart. Tegen Liverpool zal blijken of hij ook tegen de allerbesten zo dominant kan ogen. Daley Blind zal namelijk flink vaak zijn hulp kunnen gebruiken bij het beteugelen van de pijlsnelle linkspoot van Liverpool.

Sterk punt

Zelfs in een moeizame fase is er nog steeds geen team te bedenken dat meer dreiging creëert met het flankenspel dan Liverpool. Hierbij speelt ‘valse’ spits Roberto Firmino nog altijd een belangrijke rol. De Braziliaan leek zijn plekje voorin af te moeten staan aan peperdure zomeraankoop Darwin Nuñez, maar houdt voorlopig goed stand in de basis. Firmino’s vermogen om uit te zakken naar het middenveld als extra spelmaker, geeft vleugelspitsen Salah en Díaz de vrijheid om continu de diepte te zoeken richting het vijandelijke doel.

Maar wie het over Liverpools aanvalsspel heeft, kan ook niet heen om de backs. Trent Alexander-Arnold op rechts en Andrew Robertson op links zijn in offensief opzicht nog altijd het beste backduo ter wereld.

Doordat beide vleugelverdedigers bij langdurig balbezit in wezen als extra aanvallers op de flank spelen, hebben ze ook het rendement dat je eerder bij een vleugelspits of spelmaker verwacht.

Alleen ’s wereld beste spelmaker, Kevin De Bruyne, gaf meer assists in de Premier League sinds 2018 dan Alexander-Arnold of Robertson.

Kwetsbare plek

Maar Liverpools grote kracht is ook de grootste kwetsbaarheid. Alexander-Arnold is de best passende back ter wereld, maar in defensief opzicht geen pure verdediger. Zo liet Fulham op de openingsspeeldag van de Premier League meermaals zien dat de rechtsachter bijzonder kwetsbaar is in luchtduels bij de tweede paal.

Ook lijkt er iets anders gaande met Alexander-Arnold. Of het fitheid of boosheid is, valt niet te zeggen, maar tegen Napoli liep hij een paar keer op cruciale momenten niet mee met zijn tegenstander op momenten dat die de diepte zocht. Vooral bij de 2-0 van de Napolitanen viel de gebrekkige inspanning van de rechtsback flink op.

Aan Steven Bergwijn zal dus zijn af te zien wat voor wedstrijd het voor Ajax wordt. Moet de linksbuiten telkens achter Alexander-Arnold aan, dan zal Liverpool moeilijk af te remmen zijn. Maar in de rug van de Engelse voorzetspecialist valt zeker iets te halen.

