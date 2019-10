Kijk hier de klassieker en alle andere eredivisieduels terug

PSV met tien man hard onderuit tegen AZ

PSV dreigt al vroeg in het seizoen de aansluiting met Ajax kwijt te raken. De Eindhovenaren verloren zondag voor de tweede keer op rij. Na FC Utrecht (3-0) was zondag ook AZ te sterk voor het team van trainer Mark van Bommel. In Eindhoven werd het 0-4.

Opnieuw gelijkspel bij sc Heerenveen - FC Groningen

Het duel sc Heerenveen - FC Groningen is voor de vierde keer op een rij in een gelijkspel geëindigd. In het Abe Lenstra Stadion werd het 1-1. Beide doelpunten werden gemaakt uit een strafschop en aan beide penalty’s ging een handsbal vooraf.

FC Utrecht wint door strafschoppen bij Sparta

FC Utrecht heeft dankzij twee benutte strafschoppen met 2-1 gewonnen bij Sparta. Jean Christophe Bahebeck en Adam Maher scoorden namens de bezoekers vanaf 11 meter.

Heracles wint in Almelo ook van PEC Zwolle

Heracles Almelo heeft voor de derde keer op rij een thuiswedstrijd in winst omgezet. De Tukkers versloegen op het eigen kunstgrasveld provinciegenoot PEC Zwolle met royale cijfers 4-0. Voor de verliezende trainer John Stegeman deed de zware nederlaag extra pijn.

FC Twente weet weer wat winnen is

FC Twente weet weer wat winnen is. De club won na vier nederlagen op rij voor eigen publiek van FC Emmen (4-1).

Vitesse buigt voor ADO in Gelredome

Vitesse heeft na ruim veertien maanden weer een thuiswedstrijd in de eredivisie verloren. De club uit Arnhem liet zich in het eigen Gelredome verrassen door het laaggeklasseerde ADO Den Haag (0-2).

Willem II verslaat RKC na bliksemstart

Willem II heeft de veertigste verjaardag van de fanatieke aanhang van de KingSide gevierd met een thuiszege op RKC Waalwijk (2-1).

Fortuna klimt over VVV na ruime zege in derby

Fortuna Sittard heeft de Limburgse derby tegen VVV-Venlo met ruim cijfers gewonnen: 4-1. Mark Diemers was de gevierde man bij de thuisclub. Hij scoorde drie keer.