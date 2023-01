Kian Fitz-Jim vulde met het grootste gemak de positie van Álvarez in

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 6 voor João Félix

Als je vanuit het westen Londen binnenrijdt, over de M4 langs Hammersmith Bridge, passeer je op ­zeker moment aan je rechterhand het meest romantische voetbalstadion van de stad: Craven Cottage, waar Fulham speelt. Helaas is het stadion aan het begin van deze eeuw gerenoveerd, maar ik was er ooit ver voor de renovatie, in 1967. Niet dat ik een stadion-buff ben zoals Sjoerd Mossou, die echt alles weet, maar voor een paar stadions heb ik een zwak. Craven Cottage is er een van, niet in het minst ­omdat ik daar ooit de piepjonge Allan Clarke heb zien spelen, de stijlvolle, rijzige binnenspeler, die al jong aan het beukende Leeds zou worden verkocht.

Voetballiefde bestaat voor een toenemend deel uit herinneringen. Dus als ze Fulham-Chelsea een ­lokale derby noemen, dan zie ik dat topografisch voor me. De afstand is een kilometer of vijf, de ­afgrond tussen de begrotingen 700 miljoen euro. Voetballers, als Willian, die nooit scoren, slijten bij Fulham hun laatste dagen. Tegen Chelsea scoorde hij wel: onheil hing boven West-Londen. Bij Chelsea debuteerde een uitblinker tijdens het WK, João Félix. Hij speelde een uitstekende eerste helft en was een permanent gevaar. Desondanks fluisterde een duiveltje het woord rendement een paar keer in mijn oor. Félix zelf kreeg er ook last van. ‘Waarom scoort Willian wel en ik niet?’ Aan dat soort destructieve gedachten viel hij ten prooi. Uit zelfhaat schopte hij Kenny Tete hard tegen zijn knie, de Portugese noppen vooruit. Rood.

Hé, daar had je Kenny Tete opeens. Dat is de kwintessens van Fulham: een voetballer als Kenny Tete vindt er een aantrekkelijke luwte. Hij speelde dit seizoen dertien wedstrijden met vier assists. Een ander typisch Fulhamproduct is Carlos Vinícius, zelfs daar reserve. Omdat Mitrovic was geschorst, kreeg de oud-PSV’er Vinícius de kans met een prachtige kopbal bij de tweede paal de winnende goal te maken. Fulham staat breed lachend zesde in de Premier League, Chelsea tiende.

João Félix. Beeld Reuters

Een 8+ voor Kian Fitz-Jim

Een Feyenoordfan stuurde me het bericht dat Mats Wieffer nog beter was dan hij dacht. Ik keek naar Fulham-Chelsea, dus kon alleen maar antwoorden dat voetbalcoaches per definitie conservatief zijn, inclusief de gelauwerde Slot. Middenvelders die kunnen voetballen zetten ze doorgaans op de bank. Ik appte terug dat de avond daarvoor Fitz-Jim eindelijk een keer mocht meedoen bij Ajax. Hetzelfde verhaal: coaches kiezen liever voor lopers.

Het paradoxale aan het spel van Fitz-Jim, hoe technisch begaafd hij ook is, was dat vooral zijn verdedigende acties hout sneden. Hij won tegen Den Bosch zes duels, de meeste van zijn elftal en veroverde elf ballen, op een na de meeste bij Ajax. Met het grootste gemak vulde hij de positie van Álvarez in en vocht twaalf duels uit. “Ja, maar het was tegen Den Bosch,” zullen ze wel zeggen. Ik zeg dat Fitz-Jim een lust voor het oog was.

Kian Fitz-Jim. Beeld ANP

Een 9 voor Sven Botman

Zondag om drie uur speelt Fulham bij Newcastle. Botman tegen Mitrovic met zijn elf doelpunten in vijftien wedstrijden. Botman met zijn negentien ongeslagen wedstrijden en twaalf clean sheets. De vraag is: wie deelt de eerste elleboog uit? Sorry, wie is de eerste die genoodzaakt is ‘zichzelf te beschermen’? Ik hoop dat de lezer voor me kijkt. Ik zit dan verdorie in de auto op weg naar huis.

Sven Botman. Beeld Reuters

