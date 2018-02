Keuze voor Siem de Jong pakt verkeerd uit

Maar die keuze pakte zondag dus verkeerd uit?

Ja. Siem de Jong kwam er tegen ADO-verdediger Tom Beugelsdijk niet aan te pas. Hij mist duidelijk wedstrijdritme. In de tweede helft had hij wel de pech dat een leep kopballetje op de paal belandde.



Kort daarna werd De Jong gewisseld voor Cassierra, maar de topscorer van Jong Ajax (14 goals) kon in het kwartiertje dat hij mee mocht doen geen vuist maken.



Het klinkt als een vrij kansloze middag voor Ajax.

Maar dat was het niet. Kansen waren er, vooral in de tweede helft, eigenlijk voldoende voor Ajax, maar ADO-doelman Robert Zwinkels gaf geen krimp. Ook in de thuiswedstrijd tegen Ajax (1-1) was hij al uitblinker met een serie fraaie reddingen. De voormalige keeper van Ajax maakt zijn oude club dus vier punten afhandig in de titelrace met PSV.



