Kersvers Nederlands tijdritkampioen Bauke Mollema gaat voor de dubbel

Bauke Mollema (35) stuntte woensdag door Nederlands kampioen tijdrijden ter worden. Het is zijn eerste rood-wit-blauwe trui ooit – vandaag gaat hij voor zijn tweede tijdens de wegrace.

Bauke Mollema moet er zelf ook om lachen. Zijn ploeg Trek moet even aan de bak om op tijd zijn nieuwe tijdritpak af te hebben. Eentje in de kleuren rood, wit en blauw. Over een week, tijdens de openingstijdrit van de Tour de France in Kopenhagen rijdt hij er toch echt in.

Op zijn 35ste deed hij voor het eerst mee aan het NK tijdrijden. Het ging de laatste tijd al best lekker, die race tegen de klok. Maar topfavoriet Tom Dumoulin verslaan op het Nederlands kampioenschap? Nee, dat had hij nu ook weer niet verwacht. "Het geeft wel echt een kick, zo'n trui,” zegt hij. “Ik had zelfs nog nooit een medaille gehaald op een NK. Ook niet bij de junioren of de beloften.”

Maar nu heeft Mollema de smaak te pakken. Ook vandaag wil hij een meedoen om de winst tijdens de wegrace op en rond de Drentse VAM-berg. De laatste keer dat hij de wegrace op het NK reed? Met zijn fotografisch wielergeheugen dreunt hij het zo op. Bijna staccato: 2013, Johnny Hoogerland won, in Kerkrade. Mollema reed toen zelf nog voor Blanco Pro Cycling – de voorloper van het huidige Jumbo-Visma. Kortom: heel lang geleden.

TT van Assen

“Al die jaren erna paste het NK niet in mijn schema richting de Tour,” weet Mollema. “Of ik was op hoogtestage of ik wilde simpelweg geen risico nemen omdat ik altijd voor het klassement ging. Nu stond er geen stage gepland en past het eigenlijk perfect. Leuk om te koersen. Twee jaar geleden, toen ik tijdens kerst met de familie in Nederland was, heb ik het rondje in Drenthe al een keer verkend. Nu komt het toch nog van pas. Het zal moeilijk worden om tegen een blok van Jumbo’s op te boksen, maar je weet maar nooit.”

Goedbeschouwd heeft hij het aan de TT van Assen te danken dat hij mee kan doen aan het NK. Het motorracespektakel staat voor zondag gepland, waardoor de wegwedstrijd van het NK wielrennen, ook in Drenthe, naar vrijdag is verplaatst. Mollema vliegt op en neer vanuit zijn woonplaats Monaco en is dan nog net even een paar dagen thuis voordat hij op dinsdag naar Kopenhagen reist voor de Tourstart. Als het NK op zondag was geweest, had hij niet gereden, zo eerlijk wil hij wel zijn.

Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle laten het kampioenschap wél aan zich voorbijgaan. “De timing zo net voor de Tour is altijd ingewikkeld. Dat is een discussie die elk jaar terugkomt,” weet Mollema. “Ik had het liever ook op een ander moment gehad, maar de kalender is simpelweg heel vol. In andere landen zie je nog weleens dat deelname verplicht is. Maar dat werkt ook niet. Dan krijg je allemaal afmeldingen vanwege ‘blessures’.”

Nog altijd goed niveau

Het zou wat zijn. Mollema in het rood-wit-blauw in de Tour, en dan niet alleen in de twee tijdritten. Hij verlengde onlangs zijn contract bij Trek met vier jaar. In zijn laatste jaar is Mollema, winnaar van onder meer twee Touretappes en de klassiekers Ronde van Lombardije en Clásica San Sebastián, veertig. “Haha ja, al vóél ik me nog niet heel oud hoor. Hoewel, als ik een dag heel diep ga, moet ik daar echt van bijkomen. Meer dan vroeger. Ook bijvoorbeeld na die rit in de Giro, toen ik tweede werd achter Koen Bouwman. Maar ik voel nog altijd dat ik een goed niveau heb.’’

Dát hij zou bijtekenen bij Trek, de ploeg waar hij sinds 2015 onder contract staat, was duidelijk. “Ik heb het de laatste jaren supergoed naar mijn zin. Meer dan ooit misschien wel. De klassementen in de grote rondes zijn niet meer het doel. We gaan verder op de lijn die is ingezet. Dus we gaan voor ritzeges en voor de klassiekers die me liggen.”

Rust en duidelijkheid

Het nieuwe contract geeft rust en duidelijkheid, precies wat Mollema zocht. “Eerst hebben we gesproken over een verlenging van twee jaar. Toen kwam vanuit de ploeg het aanbod om vier jaar te blijven. Ik wil nog lang blijven fietsen, omdat ik het nog steeds heel mooi vind. Ik zag het niet zitten om met een andere ploeg te onderhandelen. Dus het is prachtig om bij Trek te kunnen afsluiten. Daarna? Haha, nee, weet ik echt niet. 2026 is nog best ver weg hè.”

Na het NK dus de Tour de France. En Mollema hoopt in september ook het WK te rijden, op een uitdagend parkoers in het Australische Wollongong, waar Mathieu van der Poel de Nederlandse kopman is. Maar dat is nog ver weg. De Tour niet. Het wordt Mollema’s twaalfde op rij. En hij gaat als vanouds op jacht naar een ritzege in een van de heuveletappes. “We rijden de Tour als ploeg zonder klassementsambities en gaan dus vol op jacht naar ritzeges. Giulio Ciccone en ik in de berg- en heuvelritten, voor Jasper Stuyven en Mads Pedersen liggen er in de eerste week mooie kansen. De Tourstart in Denemarken is voor Pedersen natuurlijk heel speciaal. Daar is hij echt al maanden mee bezig. Ook voor de openingstijdrit zat hij al in de windtunnel. Nu ik er zo over praat, heb ik er echt wel weer zin in.”