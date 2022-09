Kenneth Taylor: nét basisspeler bij Ajax en nu al gevraagd voor Oranje

Kenneth Taylor vindt Virgil van Dijk op zijn pad in de Champions Leaguewedstrijd Liverpool-Ajax . Beeld Maurice van der Steen/ANP

“Geweldig natuurlijk, als je voor het eerst bij Oranje zit,” zei Ajaxtrainer Alfred Schreuder. “Kenneth is enorm trots en blij. Hij heeft het verdiend. En voor de club is het ook geweldig dat een jeugdspeler via Ajax 1 het Nederlands elftal haalt.”

Oranje neemt het in de Nations League op tegen Polen (22 september in Warschau) en drie dagen later staat het laatste groepsduel op het programma: tegen België in de Johan Cruijff Arena.

Van Gaal maakte nog meer verrassende keuzes in zijn selectie. Zo horen Ajaxkeeper Remko Pasveer en zijn collega bij Heerenveen, Andries Noppert, tot de groep van 25 spelers, terwijl Justin Bijlow, doelman van Feyenoord, is gepasseerd.

Korte voorbereidingstijd

Acht Ajacieden kregen een uitnodiging van Van Gaal, onder wie ook Devyne Rensch en Davy Klaassen. Die laatste moet bij zijn club geregeld genoegen nemen met een plek op de reservebank, maar hij bouwde in Oranje als aanvallende middenvelder een hoop krediet op bij de bondscoach.

Taylor krijgt vermoedelijk de kans om zich te bewijzen als de speler die een controlerende rol kan vervullen naast Frenkie de Jong. Van Gaal: “We hebben een aantal nieuwe spelers in de selectie opgenomen. Voor ons is dit de laatste mogelijkheid de jongens aan het werk te zien voordat we onze WK-selectie bekend moeten maken. De voorbereidingstijd voor dit WK is extreem kort. Na dit trainingskamp komen we pas op 14 november weer bij elkaar, een week later begint het toernooi al.”

De Jong is bij Barcelona geen eerste keus, maar in Oranje is hij een onbetwiste basisspeler. Van Gaal probeerde de afgelopen anderhalf jaar verschillende combinaties uit op het middenveld. Teun Koopmeiners en Marten de Roon maakten als sidekicks van De Jong geen verpletterende indruk, maar zij krijgen een herkansing. Beiden zijn goed aan het seizoen begonnen bij Atalanta Bergamo, gedeeld koploper in Italië. Koopmeiners heeft zelfs al vier keer gescoord in zes duels in de Serie A.

Jordy Clasie

Maandag komt de selectie bijeen in Zeist. Zondag neemt Ajax het eerst nog op tegen AZ in Alkmaar. Taylor krijgt in die wedstrijd te maken met tegenstander Jordy Clasie, die wel in de voorselectie van Oranje zat, maar niet is opgeroepen. De ervaren Clasie (31) is bezig aan een sterk seizoen. Hij voert de regie op het Alkmaarse middenveld. AZ is in de eredivisie nog ongeslagen en staat vierde.

Clasie draait in zijn team aan de knoppen. Hij dicteert het tempo. “Ik voel me prettig in die rol. Ik ben wat ouder, 31 nu, dan ga je dingen wat sneller zien en begrijpen. We spelen met AZ graag op balbezit, en waar het kan zetten we druk vóóruit op de tegenstander. Dat spel heeft me altijd het meest gelegen. Ik ben daarin de schakelspeler, ik moet het spel op de juiste momenten verplaatsen. Vanuit de kleine ruimte met korte passes naar de grote ruimte met lange passes.”

Schreuder roemde gisteren het spel van Clasie en diens rechterhand Tijjani Reijnders. “Clasie is nog steeds heel erg goed. Vooral zijn passing is sterk.”

Knieproblemen

Na zijn periode bij Feyenoord voetbalde Clasie (met wisselend succes) voor Southampton en Club Brugge. In 2018 streek hij neer bij AZ. In Alkmaar moest hij lang op zijn kans wachten, maar na het vertrek van Koopmeiners naar Atalanta is hij de spil in het elftal van Pascal Jansen. “Jordy ziet situaties sneller dan wie dan ook. Hij beheerst heel veel aspecten van het spel, want in het afjagen en bal afpakken is hij ook goed,” zegt Jansen.

Clasie kijkt uit naar de wedstrijd tegen Ajax. “Het is op dit moment de beste ploeg van Nederland. Daar wil je je mee meten. Kijken of je mee kan op dat niveau. Ajax en Feyenoord – die duels zorgen voor extra lading.”

Helemaal fit is Clasie niet. Hij heeft last van zijn knie. Dat was de reden waarom hij de vorige interlands in maart (waarvoor hij wel was geselecteerd) moest laten lopen. “De knie is na een wedstrijd wat stijf. Maar als ik er tijdens de trainingen rekening mee houdt, door eens een oefening over te slaan of wat gas terug te nemen, kan ik drie duels in acht dagen wel aan.”

Dat blijkt uit de cijfers. Van alle internationals, inclusief die uit de voorselectie, heeft Clasie dit seizoen de meeste speelminuten achter zijn naam: 1196. Bijna vier keer zoveel als Klaassen, en twee keer zoveel als Koopmeiners en De Roon.

Selectie Oranje Nathan Aké (Manchester City), Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Ajax), Daley Blind (Ajax), Jasper Cillessen (N.E.C.), Memphis Depay (Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (SC Freiburg), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Royal Antwerp FC), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Bruno Martins Indi (AZ), Andries Noppert (sc Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Inter) en Wout Weghorst (Beşiktaş JK).

