Kenneth Taylor klopt nadrukkelijk op de deur van Ajax I

Met de doorbraak van toptalenten uit de eigen jeugd als Jurriën Timber en Ryan Gravenberch en de veelbelovende starts van Devyne Rensch en Brian Brobbey draait talentenfabriek De Toekomst de afgelopen jaren overuren. En de volgende uitblinker uit eigen opleiding dient zich al weer aan: de initiële indrukken van Kenneth Taylor in het eerste van Ajax zijn veelbelovend.

Op vier fronten maakt de 19-jarige Alkmaarder dit seizoen indruk bij Jong Ajax. Kwaliteiten die in het competitieduel met Sparta (2-1) terug te zien waren tijdens zijn sterke invalbeurt.

1. Luxe loper

In de eerste twintig minuten na rust dook Taylor twee keer op achter de laatste lijn van Sparta. Twee keer gebeurde dit op de linkerflank. Beide keren was het spelpatroon hetzelfde: Daley Blind én Dusan Tadic speelden aan de binnenkant, Taylor schoof op naar de buitenste zone van het veld. Zoals het hoort in strak geregisseerd positiespel: onder Ten Hag moet in elke ‘baan van het veld’ een speler staan om de posities optimaal bezet te houden.

Maar wat daarna gebeurde, was opvallend: Taylor bezat de snelheid en explosiviteit om als loper in de diepte vrij te komen. Beide keren anticipeerde hij perfect de inspeelpass van Blind op Tadic, waardoor de aanvoerder alleen maar op Taylor hoefde door te kaatsen om hem achter de Rotterdamse verdedigingslinie te lanceren. Als midmid leverde Taylor een staaltje ‘diepgang’ dat je doorgaans verwacht bij een vleugelspeler.

De loopactie was geen nieuwigheid voor Taylor. Kijk maar naar zijn eerste eredivisiegoal voor Ajax I. Die verliep bijna op identieke wijze.

Kenneth Taylor maakt op fraaie wijze zijn eerste treffer voor Ajax in de Eredivisie! pic.twitter.com/GkQmDAl4tL — ESPN NL (@ESPNnl) 6 februari 2022

Ook bij Jong Ajax is de diepteactie in de buitenbaan een specialiteit van Taylor. In de openingsminuten tegen VVV kwam Taylor zelfs vrij in de linker buitenbaan in een aanval die hij twee passes daarvoor zelf had opgezet. Om 40 meter later de bal in de verre hoek te plaatsen voor de 0-1.

Voor iemand van zijn leeftijd voelt Taylor enerzijds feilloos aan waar en wanneer hij moet gaan lopen, anderzijds heeft hij de explosiviteit en longinhoud om een flinke impact te maken met zijn loopacties.

De aanloop naar zijn eerste goal tegen TOP Oss van vorige week was daar een goed voorbeeld van. Op 60 meter van het Brabantse doel bood Taylor zich eerst aan als aanspeeloptie in de linker halfruimte, door met een sprint uit de rug van de midmid van TOP Oss weg te stuiven.

Toen hij zag dat ploeggenoot Nordin Musampa voor een pass naar Mohamed Ihattaren op rechts ging, veranderde Taylor meteen van plan. Op topsnelheid zocht hij de diepte op. Met een kaats verlengde hij de pass van Ihattaren naar Mohammed Daramy op de linkerflank, om vervolgens zelf door te stomen naar het strafschopgebied en daar de 2-0 binnen te werken.

Het zijn dit soort volwassen, intensieve en verticale acties waardoor trainer Erik ten Hag zich geregeld lyrisch uitdrukt over zijn jonge middenvelder. “Dat ik voor hem koos, zegt al genoeg over zijn ontwikkeling,” stelde Ten Hag tijdens de persconferentie over de keuze om Taylor vroeg in te brengen voor de geblesseerde Nico Tagliafico. In Ten Hagiaans toch een behoorlijk compliment voor een 19-jarige.

2. Progressieve passing

Niet alleen als loper voegen de kwaliteiten van Taylor veel tempo en diepte toe aan het spel van zijn ploeg. Zijn knapste pass tegen Sparta vond plaats op een bijzonder chaotisch moment. Net nadat hij een bal uit de lucht controleerde in een een-op-tweeduel rond de middenlijn, zag Taylor de diepgaande Tadic op links. De pass was op maat, waardoor een moment van chaos drie tellen later een moment van gevaar was.

Taylor heeft een zeer assertieve spelopvatting. De bal moet naar voren en snel een beetje, hoe druk het ook is om hem heen. Net als bij ploeggenoot Ryan Gravenberch leidt dat af en toe ook tot balverlies. Bij Jong Ajax resulteert 19 procent van Taylors balcontacten daarin, exact hetzelfde percentage als Gravenberch bij Ajax I.

Daar tegenover staat dat Taylor bij Jong Ajax liefst 22 keer per wedstrijd een ploeggenoot bereikt in de meest aanvallende 30 meter van het veld. Een moyenne waar in de eredivisie dit seizoen slechts twee spelers overheen gaan: Blind en Orkun Kökcü.

3. Goed met het chocoladebeen

Wat ook opvalt aan de passing van Taylor, is hoe comfortabel hij is met zijn mindere rechterbeen. Neem onderstaande assist tegen VVV: Taylor draaide zijn lichaamshouding en blik op een manier waardoor de Venlose defensie dacht dat hij een steekpass op zijn spits wilde geven. In plaats daarvan koos hij voor de kruislingse pass op linksbuiten Naci Ünüvar. Dit is al een tamelijk complexe pass om te spelen, al helemaal met je ‘mindere’ rechtervoet.

Vanwege deze tweebenigheid is het niet ondenkbaar dat Taylor volgend seizoen niet alleen kans maakt op speelminuten als linker centrale middenvelder, maar ook als rechtshalf uit de voeten zou kunnen.

4. Welwillende balveroveraar

Het laatste opvallende aspect aan de Taylor-statistieken bij Jong Ajax is de hoeveelheid van zijn balveroveringen voor een speler met een fors aanvallend takenpakket. Per 90 minuten verovert Taylor gemiddeld liefst 7,4 ballen. Ter context: in de eredivisie zijn dit seizoen slechts acht centrale middenvelders met een hoger moyenne per 90 minuten qua balveroveringen, en elk van deze acht midmids speelt in een aanzienlijk minder aanvallende rol dan Taylor bij Jong Ajax.

Tegen Sparta was goed zichtbaar hoe Taylor doorgaans aan zijn balveroveringen komt. Op de eerste meters was hij behoorlijk explosief bij het drukzetten. Spartamiddenvelder Jeremy van Mullem waande zich vrij voor een rustige balaanname, omdat Taylor op zo’n 10 meter afstand zijn jaagsprintje inzette. Toch veroverde Taylor de bal, en stuurde hij Tadic op links weg voor een gevaarlijke tegenaanval.

Door de sterke concurrentie op zijn favoriete posities op het middenveld wordt Taylor relatief langzaam gebracht bij Ajax. Toch lijkt op basis van zijn ontwikkeling een aanzienlijk grotere rol in Ajax I voor hem slechts een kwestie van tijd te zijn.

