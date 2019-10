Keniaan Kipchumba wint marathon Amsterdam

Marathon Amsterdam 2019. Beeld Raounak Khaddari

De Keniaan finishte na 42,195 kilometer in het Olympisch Stadion in een tijd van 2.05.09. Hij bleef ondanks bijna ideaal loopweer - een graadje of 11 en nauwelijks wind - boven het parcoursrecord, dat de Keniaan Lawrence Cherono vorig jaar op 2.04.06 zette.

Het duurde lang voordat de marathon vooraan tot ontbranden kwam. Tot 5 kilometer van de finish bestond de kopgroep nog altijd uit acht atleten, netjes verdeeld over vier Kenianen en vier Ethiopiërs. Toen de Keniaan Elisha Rotich na 38 kilometer versnelde, dunde de groep snel uit en konden alleen nog Kipchumba, de Ethiopiër Solomon Deksisa en de Ethiopiër Betesfa Getahun mee.

Kipchumba zette vervolgens bij het uitkomen van het Vondelpark en vlak voor het binnenlopen van het Olympisch Stadion aan voor een beslissende demarrage. Deksisa arriveerde als tweede in 2.05.16, Rotich werd derde in 2.05.18.

Kipchumba werd vooraf niet tot de topfavorieten gerekend, maar de 29-jarige Keniaan was wel iemand om in de gaten te houden. Hij won begin dit jaar al de marathon van Wenen in 2.06.56.

De strijd om de zege speelde zich af ver voor Abdi Nageeye. Nederlands beste marathonloper kon de hoge verwachtingen niet waarmaken. Hij wilde meedoen om de winst en zijn Nederlands record aanscherpen, maar moest halverwege de wedstrijd zijn doelen al bijstellen. De geboren Somaliër had na 10 kilometer al moeite het hoge tempo bij te benen en liet geleidelijk aan de kopgroep gaan. Hij kwam uiteindelijk als negende binnen in 2.07.39, ruim boven zijn recordtijd van 2.06.17, die hij dit voorjaar in Rotterdam liep.