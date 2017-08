Keizer wil nog enkele versterkingen bij Ajax

Vooral hoopt hij echter dat er geen spelers meer vertrekken. "Ik hoop dat iedereen blijft en dat we nog een paar dingen kunnen doen, vooral verdedigend,'' zei hij dinsdag tegen Ajax TV.



Ajax zag in de achterste linie Jaïro Riedewald, Kenny Tete en Heiko Westerman vertrekken. "Over een heel jaar genomen heb je een brede selectie nodig om prijzen te halen'', vindt Keizer. "De basis is grotendeels intact gebleven, maar we moeten de breedte van de groep in de gaten houden.''



Keizer weet dat er altijd nog op het laatste moment van de transferperiode spelers kunnen vertrekken. "Het wordt intenser," zegt hij. "Ik wil graag dat iedereen blijft en volgens mij wil de club dat ook.''



Nouri

Ook op het middelveld heeft Ajax door de tragedie van Abdelhak Nouri met vijf spelers één minder dan Keizer graag zou willen. "De situatie met Appie kwam natuurlijk onverwacht'', zei Keizer. "Het liefste zou ik dat aantal aanvullen tot zes. Maar we kunnen nog wat schuiven.''



Ajax begint de competitie aanstaande zaterdag met een uitwedstrijd bij Heracles Almelo. Volgende week donderdag spelen de Amsterdammers in de play-offs van de Europa League thuis tegen het Noorse Rosenborg BK.



Op de hoogte blijven van de transfers rondom Ajax? Volg ons transferblog.