Keizer: 'Kritiek op Ajax te snel na drama Nouri'

De trainer zegt het tijdens een persconferentie niet als excuus te willen gebruiken, maar vindt het logisch dat het team vanwege de tragische gebeurtenis in Oostenrijk nog wat achterloopt. De kritiek die het team krijgt komt volgens hem te vroeg.



"Gisteren was er weer iets over Appie op tv. Dat is prachtig om te zien, maar dan weet je ook weer hoe zwaar het is. Het moet niet worden onderschat. Omdat wij er geen excuus van maken, denkt iedereen dat je er zomaar overheen kunt stappen. Maar zo makkelijk gaat dat echt niet."



Speelwijze

Tijdens de persconferentie gaf hij ook te kennen dat het team wat betreft de nieuwe speelwijze nog volop in ontwikkeling is. "De manier van voetballen - dat we onze wil op willen leggen aan de tegenstanders - dat is niet het makkelijkste spel."



Na vijf wedstrijden staat Ajax op de zesde plaats. Vorige week speelde Ajax gelijk tegen ADO Den Haag en de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Heracles verloren ze. Daarnaast werd Ajax uitgeschakeld in de Champions- en Europa League.



Lees ook: Voor het eerst in tien jaar 'niets' in Amsterdam