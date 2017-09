Keizer: Ik krijg Ajax nog aan het voetballen

'Maar op basis van andere wedstrijden dit seizoen toen we wel goed speelden maar soms de kansen niet benutten. Vandaag hadden we een complete offday.''



Onder Keizer werd Ajax al uitgeschakeld in de voorronden van de Champions League en Europa League. In zes competitiewedstrijden is de schade al opgelopen tot acht verliespunten. De opvolger van Peter Bosz kreeg veel kritiek nadat hij in de uitwedstrijd tegen Rosenborg Kasper Dolberg voor Deyovaisio Zeefuik wisselde. In de eredivisie wisselt hij veel van basisformatie en systemen. Tegen Vitesse mocht Kasper Dolberg al na twintig minuten warmlopen en vervolgens snel invallen.



De onervaren Keizer is deze zomer slecht geholpen door de leiding van Ajax. Directeur spelerszaken Marc Overmars is er met een vette bankrekening niet in geslaagd goede vervangers van de vertrokken Davy Klaassen, Bertrand Traoré en Davinson Sánchez te halen. David Neres, Maximilian Wöber en Luis Manuel Orejuela zijn gekomen voor zo'n 20 miljoen euro. Tegen Vitesse waren ze nog niet klaar voor een basisplaats.



Keizer wilde niet echt antwoorden op de vraag of hij zich in de steek gelaten voelt door de beleidsmakers van zijn club. "Dan zou ik excuses gaan aanvoeren en dat wil ik niet," zei hij. "Ik moet er gewoon voor gaan zorgen dat Ajax beter gaat voetballen.''