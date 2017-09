Keizer: Ik ben verantwoordelijk voor de slechte start

Onvoorwaardelijke steun van de clubleiding bleef afgelopen week uit na de wanvertoning tegen Vitesse (1-2). En daarom blijft het ook voor de opvolger van Peter Bosz gissen of hij zondag na een eventuele uitglijder tegen sc Heerenveen trainer van Ajax mag blijven. "Ik ben daar ook niet zo mee bezig," zei Keizer. "Ik ga ervan uit dat we met goed voetbal winnen van Heerenveen en daarna een goede serie neerzetten.''



De 48-jarige Keizer is geen man van excuses. "Ik ben verantwoordelijk voor de slechte start," benadrukt hij. "En ook met deze selectie hadden we beter moeten presteren.''



Toch ziet ook Keizer dat het drama rond Abdelhak Nouri nog steeds sporen achterlaat in zijn selectie. Dat hij slecht is geholpen door de beleidsmakers van Ajax, laat hij voorlopig liever anderen zeggen.



'Moet beter'

Ook met een uitpuilende portemonnee was het kennelijk zo lastig winkelen op de transfermarkt voor directeur spelerszaken Marc Overmars dat van alle aanwinsten alleen Klaas-Jan Huntelaar regelmatig speeltijd krijgt.



"De selectie is er niet sterker op geworden," doelt Keizer op het vertrek van Davy Klaassen, Davinson Sánchez en Bertrand Traoré. "In de winterstop hoop ik wel op twee versterkingen die er meteen staan.''



Keizer is vooral hard voor zichzelf na een mislukt Europees avontuur en zes op het oog redelijk eenvoudige competitiewedstrijden met al acht verliespunten. "Ook deze selectie had beter moeten presteren," oordeelt de oefenmeester die vooralsnog ongelukkig was met zijn wissels en zijn speurtocht naar een succesvolle formatie nog niet heeft voltooid.



Overmars zag liever een ervaren opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Bosz. Maar Edwin van der Sar en Dennis Bergkamp, twee andere kopstukken van de club, staken deze zomer hun nek uit voor Keizer, die voor zijn tijd bij Jong Ajax met spelers van Cambuur en FC Emmen werkte.



Grote vraag is of zij hun eerste keus ook blijven steunen als de resultaten niet snel verbeteren. "Ik kan die vraag niet beantwoorden maar verwacht dat ik tijd krijg," aldus Keizer.



