Keizer houdt ook na zege kritiek op spelers

"Maar na de 2-0 gaan we toch weer vrijer spelen. En in de positie waarin we zitten is het niet lekker dat dan die 2-1 valt. Maar goed, daarna hebben we het duel wel weer over de streep getrokken."



Keizer was tevreden over Hakim Ziyech, die de openingstreffer voorbereidde en zelf voor 2-0 zorgde. "Hij vertelde me afgelopen week dat hij beter wil en moet. Dat heeft hij wel laten zien. Cerny had er ook zin in. Terwijl ik hem pas vanochtend heb verteld dat hij de zieke Amin Younes moest vervangen."



Keizer koos voor Huntelaar en Frenkie de Jong in plaats van Kasper Dolberg en Lasse Schöne. De laatstgenoemde Deen zorgde als invaller wel voor 3-1. Keizer wilde niet van een gouden wissel spreken. "Nee hoor, het is vaak raak als Lasse in het strafschopgebied mag schieten. Dat is zijn kwaliteit," aldus de coach die niet vooruit wilde lopen op zijn plannen voor het tweede duel van donderdag met Rosenborg.