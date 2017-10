Keizer: Deze winst sterkt ons enorm

"We komen van ver, er is de afgelopen maanden van alles gebeurd. De afgelopen twee weken hebben we al stapjes gezet, maar dit is pas echt een grote en welkome stap," zei Keizer, die roerige eerste maanden beleefde als hoofdtrainer van Ajax.



Het begon met het drama in de voorbereiding rond Abdelhak Nouri, daarna de uitschakeling in de voorrondes van de Champions League én Europa League en ook nog een valse start in de competitie. "Als team konden we deze overwinning bij Feyenoord enorm goed gebruiken. Dit sterkt ons enorm," zei Keizer, die zijn invallers Kasper Dolberg (twee doelpunten) en Siem de Jong in de slotfase het verschil zag maken.



"Een terechte overwinning," concludeerde de Amsterdamse trainer. "Gezien de kansen die wij hebben gehad, is vier goals redelijk normaal."