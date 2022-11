Keert Frank de Boer nog terug als voetbalcoach? ‘Trainers zijn niet voor niets heel snel grijs’

Frank de Boer als bondscoach op het teleurstellend verlopen EK in 2021. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

De Boer (52) zit dinsdagavond als gast van Ajax op de tribune van Ibrox Park, waar hij in 2004 nog speler was. Generatiegenoot Giovanni van Bronckhorst staat aan het roer bij het Schotse Rangers FC. Ze hebben veel meegemaakt samen. “Ik gun Gio het allerbeste,” zegt De Boer. “Hij heeft vorig seizoen de finale van de Europa League gehaald en loodste de club voor het eerst in ik-weet-niet-hoelang de Champions League in. Dat is knap.”

De Boer kijkt met veel genoegen terug op het halfjaar – begin 2004 – dat hij speler was van toen nog Glasgow Rangers. “Ik heb weleens gezegd dat mijn afscheid destijds veel weg had van die reclame van Randstad: het waren twee fantastische dagen. Ik heb er maar zó kort gespeeld en toch voelde ik me heel erg opgenomen in de gemeenschap. En nog steeds zijn de banden warm. Ik ben laatst met Ronald naar een avond geweest van Kris Boyd, oud-speler van de club. Praten over voetbal in een theater groter dan Carré, onder de titel ‘Kris Boyd and friends’. Stijf uitverkocht: 2800 man. Nederland is een voetbalgek land, maar de beleving in Schotland is maal drie.”

Het zijn die avonden waarop De Boer weer even proeft van de sport die hij zo liefheeft. Hij is sinds kort ook analist bij Viaplay, waar hij vooral de Premier League beschouwt. En hij is technical observer van de Uefa. Hij maakt tactische analyses van Champions Leaguewedstrijden voor de website van de Europese voetbalbond en wijst de man of the match aan. Vanaf de knock-outfase doet hij dat niet thuis maar in de stadions. “Ik kom veel oude bekenden tegen. Het is de relaxte kant van het voetbal, zeg maar, en ik houd feeling met het wereldje.”

Stuurman aan wal

Praten over voetbal, als stuurman aan de wal, mag De Boer graag doen. Ook op televisie. Hij denkt dat hij best verstandige dingen te zeggen heeft. “Vanaf mijn derde, sinds ik tegen een bal kon trappen, ben ik met voetbal bezig. Het is waar ik het meeste verstand van heb. Het is mijn comfortzone.”

Als profvoetballer beleefde hij ups en downs, en als trainer was het niet anders. Hij begon met vier landstitels als coach van Ajax en bij Atlanta United haalde hij de halve finale van de MLS en won hij de beker. Maar er was ook vroeg ontslag bij Inter en Crystal Palace en de deceptie als bondscoach van het Nederlands elftal op het EK in 2021. Er waren zeker oorzaken aan te wijzen buiten zijn invloedssfeer die tot teleurstellende resultaten en falen leidden. Maar wie De Boer kent, weet dat hij niet vlucht in excuses.

Terugkijkend op zijn werk als trainer coach, zegt hij: “Wat me het meest heeft tegengestaan was de negativiteit waarmee het vak is omgeven. Voor mij is het glas halfvol. Ik ga uit van het positieve. Trainen, op het veld staan met de jongens, is hartstikke leuk. Daar ligt mijn kracht. Maar als manager ben je eigenlijk alleen maar bezig om het glas bij te vullen voor degenen die het als halfleeg zien. Zaakwaarnemers van spelers voeren de druk nog wat op, ouders soms. Al die randzaken vreten energie, negatieve energie. En het erge is: de goeie gasten geef je daardoor de minste aandacht. Omdat je weet: die doen toch wel hun extra werk na de training, die staan er als je ze nodig hebt.”

De Boer had onlangs te doen met Erik ten Hag, trainer van Manchester United. “Hij leidt een moeilijke club, moet bergen verzetten om het daar naar zijn hand te zetten. Tegen Tottenham Hotspur speelde United de beste wedstrijd sinds zijn aantreden, 2-0 winst, met herkenbaar voetbal. De korte driehoekjes op de linkerflank, dan weer de snelle opening op de andere flank naar Antony. Het druk zetten, de defensieve controle. Maar dan gaat het na afloop alléén maar over Cristiano Ronaldo, die niet wilde invallen en vlak voor tijd was weggelopen naar de kleedkamer. Ik probeerde me te verplaatsen in Ten Hag. Hoe frustrerend dat is. Ik was vaak om vijf uur wakker en ging dan liggen woelen. Hoe ga ik dit aanpakken? Kort slapen, veel peinzen. Dat vreet aan een trainer. Ze zijn niet voor niks allemaal heel snel grijs.”

Terugkeer als trainer?

Wie weet keert hij ooit terug als trainer. “Ik weet zeker, als je me nu op het veld zet met een groep voetballers, ben ik na drie minuten enthousiast.” Maar als mensen aan hem vragen of het nog niet begint te kriebelen, zegt hij: “Geen seconde.” Toen zijn vriend Phillip Cocu recentelijk aan de slag ging bij Vitesse en de eerste wedstrijden slecht afliepen, hield De Boer wel even zijn hart vast. “Ik heb pas een appje gestuurd na zijn eerste zege. Ik hoop dat Phillip de tijd krijgt die elke trainer nodig heeft. Winnen is het gevolg van een proces.”

Hij wijst op Mikel Arteta, de Spaanse coach van Arsenal. Al drie keer in de afgelopen drie seizoenen stond zijn baan op de tocht, maar nu speelt zijn elftal soms adembenemend mooi voetbal en gaat aan de kop in de Premier League.

De Boer kreeg die tijd ook bij Ajax onder heel moeilijke omstandigheden. De club stond bestuurlijk in de fik en moest de beste voetballers om financiële redenen laten gaan. Geld voor aankopen was er nauwelijks, maar met heel veel eigen jeugd maakte De Boer Ajax vier keer kampioen. De club ging van 100 miljoen euro schuld naar 23 miljoen winst. Op de titels van De Boer is het latere Europese succes – dankzij forse investeringen in de selectie – mede gebouwd.

Kritiek was er op het spel van Ajax in de laatste twee seizoenen onder De Boer, zoals in zijn tijd bij Oranje vraagtekens werden gezet bij de speelwijze die hij hanteerde: 5-3-2. Onder de huidige bondscoach Louis van Gaal is datzelfde systeem nu bijna heilig verklaard. Dat heeft óók te maken met de overtuigingskracht van Van Gaal.

Belastbaarheid spelers

De Boer: “Ik gun Louis een goed WK. Ik heb hem hoog zitten. Ik hoop voor hem dat zijn internationals fit zijn. Met de beschikbaarheid en de belastbaarheid van de spelers heb ik vorig jaar op het EK problemen gehad. Dat kan nu, met het toernooi aan het eind van het kalenderjaar en midden in het seizoen, helemaal tegenzitten.”

“Ik vind het mooi om Van Gaal nog zo bezig te zien. Hij is 71 jaar, heeft zijn sporen verdiend en voor het geld hoeft hij het allemaal niet te doen. Je zou zeggen: ga genieten van het leven. Het zal deels bewijsdrang zijn, maar ook de trek naar het spelletje, naar het veld. Dick Advocaat kan dat ook moeilijk loslaten.”

“Hij is helemaal in control. Ik vind hem heel relaxed overkomen. Hij zit in een fase van zijn leven waarin hij uitstraalt dat hij alles in handen heeft en overal boven kan staan. Hij durft er vol in te gaan tegen journalisten, kropt niets op. De meeste mensen kunnen dat van hem hebben. Dat krediet heeft hij zelf opgebouwd.”

