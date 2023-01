Keert Devyne Rensch terug in het basiselftal van Ajax? ‘De stap van de jeugd naar seniorenvoetbal is groot’

Devyne Rensch (l) ziet zijn plekje in de A-selectie als motivatie om nóg harder te werken. Beeld Getty Images

Vorige week woensdag vierde Devyne Rensch zijn twintigste verjaardag. Hij maakt nu bijna drie jaar deel uit van de A-selectie van Ajax. Eind 2020 debuteerde de verdediger – uitgeroepen tot talent van het jaar – in het eerste elftal, uit tegen Emmen (0-5). Hij verving rechtsback Noussair Mazraoui.

Rensch vervolmaakte zijn opleiding destijds in Jong Ajax. Hij speelde die wedstrijden in het tweede elftal mede op eigen verzoek. “Mijn plekje in de A-selectie is een beloning, maar ik zie het ook als motivatie om nóg harder te werken. Ik mag niet gemakzuchtig worden. Dan zijn die wedstrijden in Jong Ajax gewoon heel belangrijk: vechten tegen sterke en snelle spitsen en de negentig minuten volmaken.”

Mitchell van der Gaag, nu assistent van Ten Hag bij Manchester United, was in die periode als coach van het beloftenelftal belangrijk voor hem. “Ik moest vooral fysiek en conditioneel sterker worden,” zegt Rensch nu. “De stap van de jeugd naar seniorenvoetbal is groot.”

Niet naar WK

In een van zijn eerste interviews omschreef Rensch zichzelf als een ‘chique’ voetballer. Chic als in: mooi, stijlvol, rustig aan de bal. “Maar vergis je niet,” zei Van der Gaag toen al. “Devyne is snel en sterk in het man-tegen-man verdedigen. Hij maakt bijna altijd de goede keuzes.”

Trainer Erik ten Hag had groot vertrouwen in Rensch, die in zijn eerste jaar een belangrijke rol vervulde als stand-in voor de vaak geblesseerde Mazraoui. De vergelijking tussen de twee dringt zich op, maar die is niet eerlijk, vindt Rensch. “Mazraoui en ik hebben misschien kwaliteiten of kenmerken in ons spel die overeenkomen, maar ook veel verschillen. Elke voetballer is uniek.”

Mazraoui liet afgelopen zomer een leegte achter toen hij na een sterk seizoen transfervrij vertrok naar Bayern München. De hoop was dat Rensch zich na een terugval – waar de meeste talenten mee te maken krijgen – zou oprichten, maar Ajax haalde ook een Mexicaans international voor zijn positie: Jorge Sánchez. Rensch won de concurrentiestrijd, maar had de pech dat hij in een steeds stroever draaiend elftal terechtkwam en dat langzaam uiteenviel.

Dat kostte hem vermoedelijk ook een selectie voor het WK in Qatar. Bondscoach Louis van Gaal is gecharmeerd van Rensch, die hij in september 2021 liet debuteren in Oranje. Maar voor het WK nam Van Gaal Jeremie Frimpong als tweede rechtsback mee. Rensch: “De bondscoach heeft mij gebeld. Wat er is gezegd blijft tussen ons, maar ik begreep de uitleg. Frimpong was toen ook geweldig in vorm bij Bayer Leverkusen.”

In het spoor van Mazraoui

Van vleugelverdedigers wordt in het moderne voetbal steeds meer gevraagd. Niet alleen defensief, maar ook opbouwend en aanvallend. Een back moet technisch zijn, het inzicht hebben om de juiste positie te kiezen en het positiespel beheersen, vooral bij Ajax. Dat is ook de back die Rensch wil zijn. “Ik ben snel, atletisch, tweebenig en houd van opkomen. Maar ik ben ook goed in de duels van man tegen man, al vinden sommige mensen van niet.”

Ten Hag, die Rensch ook geregeld als linksback gebruikte, meent dat de jonge Ajacied op alle vier posities in de achterhoede zou kunnen spelen. Rensch schiet van origine met rechts, maar speelde in de jeugd links centraal in de defensie. En juist op die voor hem zo vertrouwde plek – waar hij na de winterstop vrij plotseling door Schreuder werd neergezet – ging het faliekant fout. Vorige week tegen FC Twente maakte Rensch twee grote fouten en die tweede werd hem noodlottig: hij greep de doorgebroken spits Ricky van Wolfswinkel vast en kreeg rood. Rensch miste daardoor zondag de Klassieker vanwege een schorsing.

Hij keert vanavond terug in de selectie voor de thuiswedstrijd tegen Volendam (21.00 uur), maar of hij ook speelt? Edson Álvarez liet de laatste twee duels een prima indruk achter als centrale verdediger, terwijl Sánchez door het ijs is gezakt als rechtsback. Een rentree van Rensch op die positie ligt het meest voor de hand. Het is ook die plek waar hij in het spoor van Mazraoui een volwassen, stabiele Ajaxspeler moet worden.

