Keepster Van Veenendaal verlaat geblesseerd EK: ‘Een groot gemis’

De geblesseerde Sari van Veenendaal is er tijdens het duel met Zweden bij gaan zitten. Beeld ANP

Weg was het uitzicht op de felgroene golfbanen waar je op uitkijkt als je op het terras van het spelershotel van de Nederlandse voetbalvrouwen neerstrijkt. Stefanie van der Gragt (29) zat maandag voor een interview achter een laptop, in een donkere hoek van het spelershotel, met af en toe een haperende internetverbinding. Het voelde weer even als 2020, of 2021. Na de coronabesmetting van Jackie Groenen heeft de KNVB tot nader order het aantal externe contactmomenten stevig ingeperkt.

Van der Gragt speelde de wedstrijd tegen Zweden (1-1) wonderwel uit nadat ze een stevige tik in een ongelukkig duel had gekregen. Ook maandag had ze nog last van haar ribben en buik. “Maar het gaat de goede kant op,” verzekerde Van der Gragt. “Het drukgevoel heb ik nog wel, het zal nog wel een beetje beurs zijn. Zo’n opdoffer verwerk je niet in een dag. Daar moet ik mee dealen en dan hoop ik er tegen Portugal gewoon weer te staan.”

Van alle gehavende spelers had Van der Gragt dus het beste nieuws te melden. Sari van Veenendaal had haar teamgenoten net medegedeeld dat het voor haar einde EK is vanwege een schouderblessure. Veldspeelsters mogen niet worden vervangen door niet-geselecteerde internationals, voor keepers gelden andere regels. Daarom wordt Feyenoord-goalie Jacintha Weimar ingevlogen als derde doelvrouw dit toernooi. Daphne van Domselaar (22) van FC Twente, die zaterdag tegen Zweden (1-1) moest invallen en pas haar tweede interland keepte, is vanaf nu eerste keus.

Leider

Van der Gragt baalt van de situatie van Van Veenendaal. “Ze is echt onze leider, binnen en buiten het veld. Voor het team is dit een groot gemis. We moeten er ook weer niet te lang bij stilstaan en zorgen dat we het met z’n allen oppakken.”

Centrale verdediger Anouk Nouwen (23) blijft in tegenstelling tot Van Veenendaal bij de selectie. Zij herstelt van haar enkelblessure en mist de wedstrijd tegen Portugal. En dan is er nog Jackie Groenen (27), die zich vanwege klachten liet testen en een dag na de wedstrijd tegen Zweden een positieve test aflegde. Pas als zij klachtenvrij is en negatief test, kan zij uit haar isolatie en weer aansluiten. De wedstrijd tegen Portugal lijkt te vroeg te komen. En dan is het nog maar te hopen dat corona niet rondgaat in de selectie.

“Het is verschrikkelijk voor Jackie en heel naar als corona in je team komt,” vindt Van der Gragt. “We proberen te letten op de hygiëne en er zijn wel wat strikte regels. Zo zijn de momenten geschrapt waarop we onze familie mogen zien en zijn de interviews digitaal. Onze familie zien geeft energie, maar het is nu niet anders. We kunnen allemaal onze familie niet zien, dus we doen het met z’n allen.”

Niet elke dag testen

Toch blijft het zo dat speelsters niet elke dag hoeven te testen op corona, maar pas bij klachten. Het aantal contactmomenten, vooral extern, gaat wat achteruit, maar intern verandert er niet veel. “Natuurlijk let je wat meer op hygiëne, was je je handen, maar je bent wel gewoon met een team. Het is nu eenmaal zo dat wij wel gewoon spelletjes doen in het hotel. Externe dingen gaan er wel wat anders uitzien.”

Veel kritiek kregen de Oranjevrouwen op het feit dat zij met familie knuffelden na de wedstrijd tegen Zweden. Was dat amateurisme in tijden waarin het coronavirus op de loer ligt? “Ik heb het niet gemerkt, want ik was al naar binnen,” aldus Van der Gragt. “Maar het was niet de bedoeling dat het zou gebeuren. De meiden waren emotioneel, het was een wedstrijd met veel gezichten, en het is toch gebeurd. Daar kunnen we nu niks meer aan veranderen.”