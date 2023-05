Keeper Maarten Stekelenburg zet na dit seizoen bij Ajax punt achter zijn carrière

Doelman Maarten Stekelenburg vertrekt na dit seizoen bij Ajax. Beeld Stefan Koops/pro shots

Stekelenburg (40) begon als jeugdspeler bij Ajax en hij debuteerde in 2002 in de hoofdmacht. Hij won – verdeeld over twee perioden – twaalf prijzen met de club: vier landstitels en vier keer de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal.

De Haarlemmer vertrok in 2011 naar het buitenland, waar hij eerst voor AS Roma uitkwam en later in Engeland voor Fulham, Southampton en Everton speelde.

In 2008 nam Stekelenburg het stokje over van Edwin van der Sar als keeper van het Nederlands elftal. In 2010 haalde hij met Oranje de WK-finale tegen Spanje, die met 1-0 verloren ging. Hij heeft 63 interlands achter zijn naam staan.

In 2020 keerde Stekelenburg terug bij Ajax. Hij kwam aanvankelijk als tweede doelman, maar mede door blessures van concurrenten veroverde hij een basisplek. Ook bondscoach Frank de Boer viel tijdens het EK in 2021 terug op de ervaren goalie.

Dit seizoen kwam Stekelenburg nog niet in actie. Remko Pasveer begon op doel, en na de winterstop is aankoop Gerónimo Rulli eerste keus. Pasveer (39) verlengde deze week zijn contract bij Ajax met een seizoen. Jay Gorter, die is verhuurd aan Aberdeen, keert na de zomer terug in Amsterdam. Stekelenburg speelde 311 officiële duels voor Ajax.