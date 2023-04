Karim Benzema schreef een hattrick op zijn naam die het volmaakte ontsteeg

Beeld Artur Krynicki

Een 9,5 voor Karim Benzema

Naast de bagger die bij Ajax en het Nederlands elftal doorgaat voor voetballen, zijn er gelukkig evenementen die de belangstelling voor sport in leven houden. Het was maar goed dat Go Ahead-Ajax zich niet tegelijkertijd afspeelde met de climax van de Ronde van Vlaanderen. Later die middag verscheen Benzema ten tonele met een voorstelling die we zeker in de periode van Van Hove in de Stadsschouwburg nooit hebben gezien. Ik weet dat de Stadsschouwburg anders heet tegenwoordig maar niet hier. Benzema nam 6,5 minuut de tijd om een hattrick op zijn naam te schrijven die het volmaakte ontsteeg. De eerste was een kopbal, laag bij de grond, waaraan een draaibalstudie in een fractie van een seconde voorafging. De tweede de bekende bal met de binnenkant in de verre hoek. De derde een tegendraadse omhaal met rechts. De man poetste even zijn Gouden Bal op.

Karim Benzema scoort de 4-0 voor Real Madrid tegen Real Valladolid. Beeld Rodrigo Jimenez/ANP/EPA

