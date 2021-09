Kan Oranje het Noorse gevaar Haaland beteugelen?

Erling Haaland baant zich in het shirt van Noorwegen een weg naar het doel van de tegenstander. Beeld Getty Images

Nu de transferperiode is afgesloten, blijkt Erling Braut Haaland ‘gewoon’ bij Borussia Dortmund te blijven. De naam van de 21-jarige Noor is met elke topclub in verband gebracht, maar serieus werd het nooit. Hij heeft ook geen haast; de dag van een nieuwe megatransfer komt er toch wel.

Haaland is ook de spits van Noorwegen. Oranje moet hem vanavond in bedwang zien te houden. Het worden interessante duels met Virgil van Dijk, die op de bewondering van Haaland kan rekenen. “Hij is snel, sterk en ontzettend slim. Hij is de beste verdediger tegen wie ik ooit heb gespeeld.”

Snel, sterk en slim; dat geldt ook voor Haaland zelf. Hij is pas 21, maar kan leunen op indrukwekkende cijfers. In 64 wedstrijden voor Dortmund scoorde hij 63 keer. In de Champions League is zijn aantal doelpunten zelfs hoger dan het aantal duels dat hij speelde: twintig om zestien.

Nog maar vijf jaar geleden maakte Haaland op 15-jarige leeftijd zijn debuut bij het kleine Bryne FK, een tweededivisionist in Noorwegen. Via Molde FK en na één seizoen Red Bull Salzburg kwam hij terecht bij Borussia Dortmund, waar hij zich al snel onderscheidde met zijn scorend én atletisch vermogen.

Dat is op zich niet verwonderlijk met twee sportieve ouders, ex-voetballer Alf-Inge – voormalig speler van Leeds United en Manchester City – en voormalig kampioen zevenkamp Gry Marita. Zoon Erling heeft nog altijd het wereldrecord verspringen voor 5-jarigen op zijn naam staan.

Meditatie

De overgave voor zijn sport doet denken aan die van de Portugees Cristiano Ronaldo. Ook Haaland is veel bezig met voeding, slaap en meditatie en op het trainingsveld is hij de hardste werker. Het legt hem geen windeieren; in 2020 werd hij tot Golden Boy gekroond, de prijs voor het grootste talent van Europa onder 21 jaar. Voetbalbond Uefa bombardeerde hem onlangs tot beste aanvaller in de vorige Champions Leaguecampagne.

Op clubniveau scoort hij aan de lopende band, maar lukt dat ook in het shirt van de nationale ploeg? Met zeven doelpunten in zijn eerste twaalf interlands kende hij een vliegende start, maar in zijn laatste zes interlands kwam hij maar één keer tot scoren. In Noorwegen is er soms al voorzichtig wat gemor. Waar is de Haaland die de Bundesliga wekelijks overhoop schiet?

As om van te smullen

Wat hij wél al heeft bereikt, is dat Noorwegen plotseling een volwaardige voetbalnatie is. Samen met Martin Ødegaard (Arsenal) hebben de Noren een as om van te smullen, in een team waarin met Fredrik Aursnes en Marcus Pedersen (Feyenoord), Morten Thorsby (ex-Heerenveen) en Alexander Sørloth (oud-FC Groningen) veel invloeden uit de Nederlandse eredivisie terug te vinden zijn.

Haaland geeft nieuw elan aan een land dat 43ste op de Fifa-wereldranglijst staat en normaal niet bulkt van de kwaliteit. Niettemin zorgt hij er nu met al zijn onvoorspelbaarheid en scoringsdrang voor dat niemand Noorwegen meer zal onderschatten; de ploeg is een geduchte tegenstander voor Oranje.