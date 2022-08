Kan Maurits Hendriks gedijen in een bestuurskamer waar Sjaak Swart net zijn laatste mop staat te vertellen?

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 6 voor Leen Meijaard

Eerlijk gezegd moest ik opzoeken wie er ook alweer de voorzitter was van Ajax’ rvc, het orgaan dat verantwoordelijk is voor de voorgenomen benoeming van Maurits Hendriks tot assistent-baas-rechterhand-klankbord van Edwin van der Sar. Hij heet Leen Meijaard. Bij dezen houd ik mijn hart al vast voor de grijnzende televisiekoppen die het zullen hebben over een ‘losersvlucht’ na een uitverlies van Ajax in Europa.

Verder heb ik enige moeite om niet te schieten in de Johan Derksenreflex: ‘Wat hebben die hockeyego’s in het voetbal te zoeken?’ Valentijn Driessen schreef al dat Johan Cruijff zich zou ‘omdraaien in zijn graf’. Goddank wist de toenmalige rvc te verhinderen dat Tsjeu La Ling van Ajax een dependance zou maken van zijn smoezelige bedrijven, een lang gekoesterde wens van Cruijff. En wist Van Basten te verhinderen dat alle jeugdtrainers op De Toekomst zouden worden ontslagen, ook zo’n plan.

Blijft de vraag of iemand die groot werd in het hockey en doorgroeide in het NOC-milieu met zijn zeilen-paarden-roeien-en-ritmische-gymnastiekcultuur, kan gedijen in een bestuurskamer waar Sjaak Swart net bezig is met het vertellen van de laatste mop. We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat de man die bekend werd door het wegsturen van een turner wegens doorzakken, op De Toekomst een langer gesprek dan drie woorden kan voeren met de gemiddelde Amsterdamse voetbalouder. Zie hem eens onhandig zijn blazer dichtknopen. En weer open.\

Leen Meijaard Beeld Jasper Ruhe/Ajax

Een 8 voor Joey Veerman

Kan Veerman in een 4-4-2 systeem op één middenveld samenspelen met Frenkie de Jong? Denk het wel. Is hij niet beter dan Koopmeiners, Til en Schouten? Frenkie als Busquets en Veerman er 5 meter voor? Ik zie het. Zou het rechtvaardig zijn hem thuis te laten? Nee, Veerman is een van de zich het snelst ontwikkelende voetballers in de eredivisie.

Joey Veerman. Beeld Stefan Koops/Pro Shots

Een 7 voor Mees de Wit

Het voetbalbrein van Myron van Brederode kon de snelheid van Milos Kerkez nog niet helemaal bevatten. In het begin van de wedstrijd AZ-Gil Vicente sloeg hij hem twee keer over, zich niet realiserend dat de dekselse Kerkez weer buitenom over hem heen was gevlogen. Na 23 minuten was de Hongaarse linksback goed voor een assist op Dani de Wit. Je kunt je niet voorstellen dat AZ deze speler langer dan een jaar vasthoudt, zeker niet als AZ het zo goed blijft doen in Europa. Met 4-0 winnen van een Portugese club konden we ons drie jaar geleden nog niet voorstellen, ook al ging het om de Portugese middenmoot.

De eventuele verkoop van Kerkez moet goed nieuws zijn voor Mees de Wit, die net een contract voor vijf jaar bij AZ heeft getekend, niet wetend dat er op zijn positie zo’n energiebom op exploderen stond. Zelden zie je twee zo aan elkaar tegengestelde types één positie bekleden. Tegenover de snelheid en de kracht van Kerkez, staat de technische begaafdheid van de enigszins laconieke De Wit. Althans zo herinner ik me hem uit de Ajaxjeugd.

Zo verving hij Kerkez ook: al snel kwam er een langzaam door de lucht dwarrelende hoge voorzet van zijn voet naar de tweede paal. Uit de eruit voortvloeiende aanval waarbij uiteraard ook weer de uitstekende Tijjani Reijnders was betrokken, schoot De Wit, die rustig stond toe te kijken naar al dat moois, de bal beheerst binnen met zijn linker.