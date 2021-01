Kan Kjell Scherpen de opvolger worden van Onana?

Kjell Scherpen: ‘Het is harder bij Ajax. Je moet elke dag presteren, kunt niet verslappen of verzaken.’ Beeld Orange Pictures

1. Hoe serieus neemt Ajax het bekertoernooi?

Minder serieus dan de competitie en de Europa League. AZ is al uitgeschakeld in dat Europese toernooi, Ajax speelt volgende maand in de zestiende finales tegen Lille. In het door het corona­virus ingedikte seizoen probeert trainer Erik ten Hag de inspanningen die van het elftal worden gevraagd, over zoveel mogelijk spelers te verdelen.

2. Wie gaat Ten Hag woensdagavond sparen?

Dat is nog onduidelijk, maar in de vorige bekerronde tegen FC Utrecht liet hij doelman Kjell Scherpen debuteren, en waren er ook basisplaatsen voor Devyne Rensch, Edson Álvarez en Zakaria Labyad. Het leverde overigens een vermakelijke wedstrijd op, die Ajax met 5-4 won.

3. Staat Scherpen tegen AZ weer tussen de ­palen?

Dat is afwachten. Hij keepte afgelopen maandag al in Jong Ajax, in de met 2-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen Jong Utrecht.

4. Hoe gaat het met zijn ontwikkeling?

De 20-jarige keeper is zelf heel tevreden. Al was zijn eerste optreden in Ajax 1 geen doorslaand succes. Na twee minuten kreeg hij al een goal om zijn oren, en bij de vierde treffer van FC Utrecht ging hij flink in de fout. Scherpen liet een voorzet van Gyrano Kerk los. “Die kan ik mezelf aanrekenen, simpel zat. Maar verder ben ik blij met de overwinning en trots op mijn debuut.”

5. Is het niet zonde dat Scherpen en Dominik ­Kotarski hun speeltijd in Jong Ajax moeten ­delen?

De Kroatische keeper Kotarski, ook pas 20, zou dit seizoen worden verhuurd, maar dat ging niet door. Scherpen: “Helaas. Het was voor ons allebei beter geweest om een heel seizoen elke week te spelen. Nu doen we dat om en om. Dat is niet ideaal, maar ik weet waarvoor ik heb gekozen.”

6. Waarvoor heeft hij gekozen?

Om zijn basisplaats bij eredivisieclub Emmen in te ruilen voor een rol op achtergrond bij een topclub. Scherpen wil bij Ajax een betere keeper worden. “Ik wist dat ik niet alles zou spelen, maar de trainingen bij Ajax zijn van een heel hoog niveau. Keepers kunnen bovendien heel specifiek en gericht trainen, met alle faciliteiten die daarvoor nodig zijn. En ik kan dagelijks werken met topkeepers als Andre Onana en Maarten Stekelenburg.”

7. Kan Scherpen de opvolger worden van Onana?

Dat zal moeten blijken. De keeper zelf is overtuigd van zijn kwaliteiten en van de groei die hij heeft doorgemaakt sinds hij anderhalf jaar geleden naar Amsterdam kwam. “Er staat een heel andere keeper op doel. Een ander mens ook. Je gaat van het noorden naar de grote stad, er heerst hier een andere mentaliteit onder de mensen. Ik moest ook wennen aan het enorme cultuurverschil bij de clubs. Het is harder bij Ajax. Je moet elke dag presteren, kunt niet verslappen of verzaken. Daar heb ik wel eens moeite mee gehad: kan ik dat wel? Maar je groeit erin mee.”

8. Wat heeft hij geleerd als keeper?

“In eerste instantie heb ik fysiek veel arbeid geleverd. Ik ben boven de 2 meter, heb gewonnen aan lenigheid en explosiviteit. Daarmee leg je de basis om hard te kunnen trainen, niet geblesseerd te raken. Ik ben op alle vlakken beter geworden: in één-tegen-éénsituaties, bij hoge ballen en ik ben comfortabeler aan de bal, maak vaker de goede keuzes. Belangrijk, want Ajax wil graag opbouwen.”

9. Is Ajax tevreden over zijn ontwikkeling?

“Bij mijn contractbesprekingen heb ik met Erik ten Hag en Edwin van der Sar gesproken over wat beter moest en hoe ik dat zou moeten bereiken. Dat plan is nog steeds in werking. Ik hoop dat zij ook zien dat ik stappen maak. Al ben ik zelf nuchter genoeg om te zien of het goed of slecht is wat ik doe. Ik kan mezelf op details, in wedstrijdelementen, nog verder verbeteren, als ik meer speel. Maar ondertussen ga ik tot de limiet op het trainingsveld.