Podcast Branie

Kan keeper Kjell Scherpen na succes bij Oranje nu bij Ajax Onana vervangen?

In deze aflevering van Branie, de Ajaxpodcast van Het Parool en Ajax Showtime praat presentator Menno Pot met Finn Dekker (Ajax Showtime) en Paroolcolumnist Jaap de Groot over Ajax in april, maar ook over Oranje, dat aan de kwalificatiereeks voor het omstreden WK in Qatar is begonnen. Het ‘statement’ van Oranje blijft bij Branie niet onbesproken.