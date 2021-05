Kan FC Emmen stunten in de kampioenswedstrijd van Ajax?

Beeld ANP

Hoe eindigde Ajax-Emmen vorig seizoen?

Ajax won met 5-0. De doelpunten kwamen van Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar (2x). Het was pas de vierde officiële ontmoeting tussen beide clubs.

Daarover gesproken: is er volgend seizoen weer een Ajax-FC Emmen?

Die kans wordt steeds groter. Emmen stond aan het begin van de tweede seizoenshelft op de laatste plaats, met 5 puntjes uit 14 duels. Maar na de eerste overwinning van dit seizoen, op 20 februari (3-2 tegen PEC Zwolle), is er geen houden meer aan. Sinds die winst is FC Emmen (over 8 wedstrijden gemeten) met 18 punten de best presterende club in de eredivisie na Ajax en AZ.

Wat is het geheim van FC Emmen?

Rustig blijven en vertrouwen houden. Bij concurrenten ADO, VVV en Willem II werd de trainer de laan uit gestuurd, maar aan de Oude Meerdijk mocht Dick Lukkien zijn werk voortzetten. Dat betaalt zich nu uit. Zondag won Emmen met 3-1 van Heracles. De club is ADO en VVV inmiddels gepasseerd op de ranglijst en Willem II – dat op een veilige vijftiende plaats staat – tot op één punt genaderd. De nummers 17 en 18 van de eredivisie degraderen rechtstreeks, de nummer 16 is veroordeeld tot de nacompetitie.

Is Emmen in staat om te stunten in de officiële kampioenswedstrijd van Ajax?

De club zal zich vastklampen aan de 1-1 van Ajax tegen De Graafschap op 8 mei 2016, toen de Amsterdammers op de laatste speeldag een bijna zeker kampioenschap vergooiden. Een gelijkspel zou voor Ajax nu overigens volstaan om de titel binnen te halen. Emmenspits Michael de Leeuw – hij scoorde alle drie de goals tegen Heracles – heeft er wel zin in, vertelde hij aan ESPN. “We zitten in een flow, al is Ajax wel van een andere orde, van een ander level dan de andere teams in de eredivisie. Kansloos zijn we niet, de bal is rond, toch?”

Hoe is het voor Ajax om kampioen te worden in een lege Johan Cruijff Arena?

Drie keer niks. Daarom was de vreugde een week geleden ook zo groot toen de club na de 2-0 zege op AZ officieus beslag legde op de 35ste landstitel. Ruim zevenduizend supporters waren daarvan getuige. Dusan Tadic: “Dat was heerlijk. Voetbal zonder fans is niets. Je speelt om de mensen blij te maken en zij geven energie. We missen ze.”

Welk verhaal uit de oude doos komt in de aanloop naar dit duel naar boven?

De laatste keer dat Ajax op 2 mei kampioen werd, was in 2012. Ajax-VVV, uitslag 2-0, beide goals van Siem de Jong. De middenvelder had een jaar eerder ook al twee keer gescoord in de kampioenswedstrijd tegen FC Twente (3-1). De enige Ajacied uit de huidige selectie die er negen jaar geleden ook bij was, is Daley Blind. Hij is weliswaar geblesseerd, maar hij kan zondag voor de zesde keer kampioen worden met Ajax.