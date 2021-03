Kan de landstitel Ajax nog ontgaan?

Met Finn Dekker (Ajax Showtime) en Josien Wolthuizen (Het Parool) blikt presentator Menno Pot terug op de topper in Eindhoven, waarin Ajax wéér een belangrijk resultaat boekte, terwijl het stiekem misschien wel de slechtste wedstrijd van het seizoen was.

Ajax speelt nu al twee maanden zó veel grote wedstrijden dat de uitschakeling van Lille in de Europa League al bijna aanvoelt als oud nieuws. Ajax weet inmiddels dat het in de achtste finale het Zwitserse Young Boys tegenover zich krijgt. Een taaie, tactisch sterke ploeg, die Bayer Leverkusen van Peter Bosz uit het toernooi knikkerde. “Ze spelen 4-4-2 met een paar snelle, gevaarlijke Afrikanen voorin en een paar Zwitserse reuzen achterin,” weet Finn Dekker. “Peter Bosz erkende volmondig dat zijn Bayer Leverkusen volkomen terecht werd uitgeschakeld.”

Ajax is dus gewaarschuwd, maar eerst mag er even (heel even) nagenoten worden van de resultaten in de vooraf zo gevreesde maanden januari en februari: dertien wedstrijden, elf keer winst en twee remises, beide tegen PSV. En over genieten gesproken: PSV-Ajax leverde twee prachtige nieuwe evergreens voor het Literaire Lexicon van Tadicuitspraken op, waaronder het poëtische “Tijdens de wedstrijd jij hebt een warme hart.”

