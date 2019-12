Kan Ajax zich herpakken na deze mokerslag? ‘Je móet’

Het is een stelregel van Erik ten Hag: een succesje mag je 24 uur vieren, na een nederlaag mag je 24 uur rouwen. “Daarna moet je weer klaar zijn voor de volgende wedstrijd. Daarvoor ben je professional.”



Een half jaar geleden bleek zijn spelersgroep in staat om zich, kort na de dramatische 3-2 nederlaag in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur, op te richten. Vier dagen later werd FC Utrecht in de Johan Cruijff Arena rigoureus opzij gezet (4-1). Of Ajax datzelfde kunstje nu kan flikken tegen AZ, zondag in Alkmaar?



Ten Hag begreep de vergelijking, zei hij dinsdagavond, maar hij vond ook dat die mank ging. “Tegen Tottenham misten we op een paar seconden de finale van de Champions League en speelden we meteen daarna de kampioenswedstrijd tegen FC Utrecht. Dat is nu anders. Maar het klopt dat we ons na een domper in Europa meteen moeten focussen op een belangrijke wedstrijd in de eredivisie.”

Niet blijven hangen

Alleen maar goed, vindt Daley Blind. De vice-aanvoerder is blij met de topper tegen AZ. “Want je móet. Het is de nummer één tegen de nummer twee. Je kunt je niet verstoppen, je kunt niet blijven hangen in je teleurstelling.” En Donny van de Beek: “Vrijdag staan we weer op het trainingsveld, dan moeten we alle koppen weer dezelfde kant op krijgen. Het zou stom zijn als we een goed begin van dit seizoen in een week tijd verpesten.”

Edson Álvarez weet ook niet te scoren tegen Valencia. Beeld BSR Agency/Ben Gal

Ajax verdedigt een voorsprong van drie punten op AZ, dat donderdag nog tegen Manchester United speelt, maar reeds is geplaatst voor de knock-outfase van de Europa League. Beide Noord-Hollandse clubs gaan behoorlijk gelijk op dit seizoen. AZ is wat sterker geworden, talenten als Myron Boadu en Calvin Stengs bloeien op. Ajax is met Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong juist twee exceptionele talenten kwijtgeraakt.

Dat de Amsterdammers het in deze fase ook moeten doen zonder de geblesseerde Quincy Promes en David Neres is een aderlating. Ten Hag zal een zucht van verlichting slaken als hij zondag weer een beroep kan doen op Promes.

De topscorer werd tegen Willem II (2-0 nederlaag) en dinsdagavond tegen Valencia enorm gemist. De 19-jarige Noa Lang deed weinig goed als linksbuiten. Balverlies van de kleine vleugelspeler leidde in de eerste helft indirect tot de 0-1 van Rodrigo. En wat Ajax daarna ook probeerde: echt gevaarlijk wilde de ploeg maar niet worden. De frisheid, het elan en de finesse ontbraken in het laatste stadium van de aanval.

Schuiven

Met Lisandro Martínez en Edson Álvarez op het middenveld begon Ajax stroef aan de laatste groepswedstrijd. De twee missen handelingssnelheid en creativiteit. Hakim Ziyech werd in die linie gemist. Hij moest op de rechterflank spelen, waar Neres en de eveneens geblesseerde Zakaria Labyad ontbraken.

Ten Hag moest na één helft weer schuiven binnen zijn elftal. Hij liet Álvarez na rust achter in de kleedkamer om rechtsback Noussair Mazraoui door te schuiven naar het middenveld. Sergiño Dest kwam in het elftal. Ajax kreeg daardoor meer greep op de wedstrijd, maar net als tegen Willem II werd er niet gescoord.

En juist de aanvalskracht heeft dit seizoen veel van de kwetsbaarheden (positiespel, omschakeling, tactische discipline) verbloemd. Nu de vermoeidheid de ploeg aan het eind van een zwaar jaar fysiek en mentaal parten begint te spelen, neemt ook het aantal scoringskansen af.

Ten Hag bracht nog wel pinchhitter Klaas-Jan Huntelaar en Siem de Jong in het veld. Ajax ontwikkelde een kleine stormloop, maar dat leverde niets op. De enige serieuze mogelijkheid om te scoren was voor Ziyech. Hij schoot de bal van dichtbij naast.