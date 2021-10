Kan Ajax wel Haaland stoppen? ‘Dat moeten we als team doen’

Erling Haaland viert alweer een goal. Beeld EPA

Hoe groot is Erling Haaland?

Hij is 1.94 meter. Dat maakt hem ook tot een sterke kopper. Bovendien is zijn sprongkracht ongeëvenaard. Als klein kind kon hij al geweldig springen. Hij heeft zelfs een wereldrecord op zijn naam staan. “Dat kan ik niet ontkennen,” zei de spits kort na zijn intrede bij Borussia Dortmund. “Ik was pas vijf jaar, ik sprong 1.63 meter ver. Dat was een wereldrecord.” ‘Mister Manchild’ is de zoon van de voormalige Noorse profvoetballer Alf-Inge Haaland en de Noorse zevenkampster Gry Marita Braut. Erling werd geboren op 21 juli in Leeds waar zijn vader – een verdediger – destijds voor Leeds United speelde.

Hoeveel weegt Erling Haaland?

88 kilo schoon aan de haak. Haaland zette zijn eerste serieuze stappen als prof bij het Noorse Molde FK, waar hij op zestienjarige leeftijd – lang en een tikje slungelig toen nog – debuteerde. “Toen ik bij Molde kwam, woog ik 73 kilo. Een jaar later was ik twintig kilo aangekomen.’’ De reden van zijn groei? “Ik at als een paard. Ik ben dol op eten. De kok van Molde maakte Noorse gehaktballen en chocoladecakejes voor me, ik ben er dol op en ik at er heel veel van.” Via Red Bull Salzburg kwam hij bij Dortmund terecht. Daar kent zijn doelpuntenhonger nauwelijks grenzen. In 49 Bundesligawedstrijden scoorde hij 49 keer. In de Champions League doet hij het nog beter: 17 duels, 21 goals.

Hoe snel is Erling Haaland?

Héél snel voor een speler zo groot en sterk als hij. Volgens Energy Lab, een Belgisch bureau, haalde de spits vorig jaar in een Champions Leaguewedstrijd tegen Paris Saint-Germain in een sprint over zestig meter een snelheid van 37,5 kilometer per uur. In de Bundesliga was hij vorig seizoen met een topsnelheid van 36,01 kilometer per uur de op een na snelste voetballer op het hoogste niveau in Duitsland. Alleen de Nederlander Jeremiah St. Juste van FSV Mainz 05 was met een 36,1 kilometer per uur nog iets sneller.

Wat is de stijl van Erling Haaland?

Rechttoe rechtaan. Onorthodox. Het hoeft er bij Haaland niet mooi of leuk uit te zien, het gaat vooral snel, hard en koelbloedig. Hij morst nauwelijks kansen. Ajaxtrainer Erik ten Hag zei eerder al dat het moeilijk is om het fenomeen Haaland af te stoppen. “We zullen dat niet met één speler doen, maar we zullen dat als team moeten doen.” De centrale verdedigers Jurriën Timber, Lisandro Martínez en verdedigende middenvelder Edson Álvarez hebben een voorname rol in de bewaking van Haaland. Sinds die drie veelvuldig samen spelen (februari), krijgt Ajax beduidend minder goals tegen. In de eredivisie dit seizoen pas 2, in de Champions League eentje. Timber: “We begrijpen elkaar steeds beter. Vooral het communiceren is belangrijk. Wie doet wat en hoe anticiperen we op elkaar?”

Hoe stop je Erling Haaland af?

Met elkaar dus, vindt Ten Hag. Timber was er onlangs bij toen Haaland tijdens Noorwegen - Nederland de eerste wedstrijd van Louis van Gaal als bondscoach frustreerde. Timber was rechtsback die avond. Het duel eindigde in 1-1. Haaland scoorde binnen twintig minuten. Mandekkers Stefan de Vrij en Virgil van Dijk (toch niet de eersten de besten) kregen niet altijd grip op het fenomeen. “Hoe is Haaland te typeren?,” zo herhaalde Timber maandagmiddag de vraag die hem werd gesteld tijdens de persconferentie. “Als een wereldspits. Hij is de beste tegen wie ik heb gespeeld.”

Is Borussia Dortmund méér dan Erling Haaland?

Volgens Ten Hag wel. “Door het alleen over Haaland te hebben, beledig je eigenlijk de andere spelers van Borussia. Het is een uitstekend team, dat aanvallend en attractief voetbal speelt. Ik kan daar enorm van genieten. Zoals ik na de loting al zei: Borussia Dortmund is de favoriet om deze poule te winnen, maar ik weet ook dat geen enkele club in Europa graag tegen Ajax speelt. Het kan een spektakelstuk worden in een kolkende Johan Cruijff Arena.”

