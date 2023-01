Liveblog

Kan Ajax het tij keren tegen FC Volendam?

Om 21.00 trapt Ajax in de Johan Cruijff Arena af tegen FC Volendam. Al zes wedstrijden op rij weet de regerend landskampioen niet te winnen - de laatste keer dat Ajax als winnaar van het veld liep was op 22 oktober. Voorafgaand aan de wedstrijd staan de bezoekers uit Volendam op de zeventiende plaats in de Eredivisie.